Il film: “Amici per caso” di Max Nardari presentato al Senato della Repubblica 

Su iniziativa della Senatrice Giusy Versace in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia -che si è svolto il 17 maggio – è stato presentato al Senato della Repubblica il film ‘Amici per Caso’ prodotto e diretto da Max Nardari.

Ad introdurre l’evento, che si è tenuto presso la Sala Caduti di Nassirya, è stata l’attivissima Senatrice Giusy Versace (Commissione del Senato Cultura, istruzione pubblica e della Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza) che ha sottolineato l’importante messaggio del film “quello di abbattere i pregiudizi perché l’omosessualità – così come la disabilità – non sono contagiose. Ad essere importanti sono le parole che devono essere sempre gentili perché possono ferire, così come i modi e i toni utilizzati”. Sono seguiti gli interventi del Senatore Ivan Scalfarotto, del regista Max Nardari (CEO Reset Production), del distributore Mattia Cavanna (Adler Entertainment)e di quasi tutto il cast del film: Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Beatrice Bruschi, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont e Giorgio Belli. Marina Suma non è riuscita ad essere presente a causa del ritardo treni e Mirko Frezza poiché concorrente all’Isola dei Famosi. Tra i presenti in sala la bravissima Casting director Cristiana Badiali, la costumista Renata Ercoli, il compositore Matteo Passarelli e il produttore esecutivo del film Eusebio Belli e Cinzia Sommariva.

Il brindisi per il successo del film al termine della presentazione è stato come quello a Miami con le bollicine italiane del buon Prosecco Sommariva main sponsor del film.

Il film “Amici per caso” è una commedia degli equivoci, dal ritmo serrato e divertenti colpi di scena, che fa riflettere su come dall’incontro per caso tra due persone diverse possa nascere un’importante amicizia. I due protagonisti del film sono Pietro (l’attore Filippo Contri) e Omero (l’attore Filippo Tirabassi), che si trovano ad essere coinquilini dopo la rottura con i rispettivi partner e rappresentano gli antipodi: il primo è rozzo, ultrà ed eterosessuale, il secondo raffinato, serio e gay. I problemi arrivano ben presto, e seppur inizialmente i due sembrano incompatibili per via dell’omofobia di Pietro, sarà proprio Omero, il ragazzo gay, ad offrirgli l’inaspettato aiuto per riconquistare l’ex fidanzata. Avere un amico gay può avere dei risvolti positivi a cui Pietro non aveva mai pensato.

Il film uscito lo scorso luglio nelle sale è uno dei più visti sulla piattaforma Paramount + da ben 8 mesi tra i primi della top-ten (ora disponibile anche su altre piattaforme digitali) ha avuto un successo straordinario, ha vinto oltre 20 premi, anche internazionali, tra cui l’importante Best Feature International Film all’ Outshine Film Festival di Miami diventando così un vero “caso cinematografico”. Seppur con un budget contenuto, Max Nardari con la sua produzione indipendente Reset Production (La mia famiglia a soqquadro, Diversamente, Di tutti i colori) è riuscito ad imporsi in un mercato dominato dalle grandi major e a far conoscere il film in tutto il mondo. Notizia infatti annunciata da Nardari e Cavanna – durante la presentazione- è la proposta appena ricevuta per la vendita del film in Nord America, Francia e Regno Unito.

Prossima tappa è il Festival di Cannes dove lunedì 19 maggio p.v. alle ore 17.30 all’Italian Pavilion dell’Hotel Majestic ci sarà la presentazione ufficiale di “AMICI PER CASO 2” il sequel di “Amici per caso” regiadi Max Nardari che verrà girato ad inizio 2026. Il film verrà sempre prodotto da Reset production in associazione con Adler Entertainment ed è richiesto da altri co-produttori anche internazionali.

Reset Production: www.resetmedia.it; resetproduzioni@gmail.com