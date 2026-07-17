Il Festival des Arts des Livres et des entrepreneurs a Parigi VI Edizione presso l’Università della Sorbona

Parigi. Il Festival des Arts des Livres et des Entrepreneurs, ideato ed organizzato presso l’Università della Sorbona, nella capitale francese, dall’Accademia Euromediterranea delle Arti, che opera in Europa nelle principali capitali europee e nel Nord Africa, è giunto alla sesta edizione, godendo del compiacimento scritto da parte del Presidente della Repubblica Macron.

La presidente, la prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, responsabile legale dell’Accademia, critico d’arte e letterario operante in campo internazionale, ricorda i premiati delle scorse edizioni, tra i quali spiccano il famoso scrittore Van Hauck, lo stilista internazionale Alviero Martini e il chitarrista di chiara fama internazionale, allievo del mitico Alirio Diaz, Agatino Scuderi (tornato sul podio della Sorbona per la seconda volta nel 2025, alla presenza dell’Ambasciatore della Georgia).

L’edizione del 2026 vanta tra i premiati: lo stilista Alviero Martini, Premio alla Carriera (seconda volta sul podio, la prima per il suo libro), il regista, commediografo, giornalista e scrittore Giuseppe Firrincieli, ambasciatore della sicilianità nel mondo. Tra le aziende, l’azienda olearia di olio biologico pugliese di Tiziana Latiano, manager Giuseppe Leone di San Giovanni Rotondo, e l’azienda vinicola I Tre Santi di Caltagirone di Marco Laudani.

Premiati con altra denominazione di Premio: la candidata alla Laurea Honoris Causa Sorbonne Lettres Nela Munich, Prix Alain Fournier, come pure lo psicanalista Basilio Fiorentino (terza volta sul podio della Sorbona), ed. L’Harmattan, casa editrice franco-egiziana. Prix Alain Fournier anche per il commediografo Bruno D’Angelo, Maria Zaki (Marocco), Norbert Paganelli, Philippe Courtel, Paul et Marina, José Vincente Rubio Eire (Spagna) e Christine Roesler Fribourg.

Per i pittori, il Grand Prix è andato alla nota francese Anne-Marie Torrisi, alla brasiliana Renata Simoes Vasconcellos, a Jean Claude Fournier, Premio Carriera, all’arch. pittore Michele Panfoli, alle pittrici Sandra Distabile e Claudia Cuoco, al pittore Maurizio D’Andrea, Premio alla Carriera per la Psicanalisi nell’Arte, alle pittrici Ottilie Scherer e, per la seconda volta presso la Sorbona, Grand Prix 2026 a Oana Farcas.

Per gli scrittori italiani: alla prof.ssa Nancy Calanna, allo psicanalista Luigi Pullia, ambasciatore dell’Accademia, a Mirko Giacone, vicepresidente di Etna Book Catania, alla scrittrice emergente Alessia Nicotra (diciottenne appena, tre libri al suo attivo ed altri in cantiere, seconda volta in Sorbona), e alle scrittrici avv. Teresa Acquaviva, avv. Rosa Maria Sciortino (dalla parte delle donne, vittime di violenza), la professoressa Rita Scelfo, ambasciatrice dell’Accademia, la dott.ssa Maria Tedeschi, la dott.ssa Alessandra Maltoni, pluripremiata (Premio alla Carriera), la dott.ssa Antonella Crimi (le cui sillogi poetiche sono depositate presso lo Stato del Vaticano, il Parlamento Europeo e la Casa Bianca con 15 antologie di poesia) e la scrittrice Epifania Grazia Campagna, pluripremiata in Italia e all’estero per le sue poesie.

Per le aziende, ricordiamo che le stiliste emergenti Homi Too sono state tenute a battesimo da Alviero Martini; premiata da Martini anche la stilista delle spose e non solo, creatrice di una fragranza mediterranea, Pina Grasso.

Per la Musica: Prix 2026 in Sorbona per il Maestro prof.ssa Giovanna Pia Ferrara (in arte Jana Far).

I Premi, differenziati per denominazioni, sono stati consegnati presso la prestigiosa storica Università Sorbonne Lettres di Rue des Écoles, nella Sala speciale delle grandi manifestazioni, la Salle des Actes, alla presenza del presidente del Premio Alain Fournier, il Ch.mo Prof. Giovanni Dotoli, e del Président del Groupement d’Intérêt Scientifique (dal 2021 in Sorbonne), Bernard Franco (dal 2012 al 2017 Capo del Dipartimento Francese e Lettere dell’Università).

Inoltre, era presente il Commissario del Premio Grand Prix Excellence Saint Germain de Prés, il Conte avv. Maître di Business Christophe Ghenassia, che ha già conseguito nel 2025 il Prix Alain Fournier per la sua preziosa silloge poetica.

Un altro personaggio premiato ha dato lustro all’evento: l’avv. internazionale Schehérazade Zerouala, franco-marocchina dalla parte delle donne vittime di violenza, ed il dr Thierry Prouvost, organizzatore di eventi internazionali ricreativo-culturali di notevole prestigio.

La foto di gruppo nella chiesa di Innocenzo III, all’interno della Corte della Sorbona, ha siglato il prestigioso evento. Per l’Accademia era presente anche il dr Gennaro Galdi, vicepresidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti ed assistente del critico Prestigiacomo. Ospite speciale dal Brasile anche William de Souza, che ha consegnato un importante Trofeo.

In conclusione, non potevamo non segnalare la partecipazione all’evento da parte di un delizioso bimbo di cinque mesi, già un piccolo intellettuale, frequentatore della Sorbona di Richelieu e di Victor Hugo sin dalla tenera età: Tommaso Giacone.