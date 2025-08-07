“Il Festival dei Ventimiglia”: convegno di studi sulla storia medievale a Montelepre

Nel cuore del borgo di Montelepre, tra le antiche mura della suggestiva Torre Ventimiglia, sabato 6 settembre 2025 con inizio alle ore 17:00, si terrà il convegno culturale “Il Festival dei Ventimiglia”, un appuntamento prestigioso dedicato alla storia medievale siciliana, con particolare attenzione al ruolo centrale di Montelepre e dei suoi protagonisti nel Quattrocento.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la memoria storica del territorio, partendo dalla figura emblematica dell’Arcivescovo Giovanni Ventimiglia, personaggio di grande rilievo nella Sicilia del XV secolo, legato indissolubilmente alla corte del Re Alfonso V d’Aragona, detto “il Magnanimo”. Fu proprio Alfonso, riconoscendo la potenza e il prestigio della famiglia Ventimiglia, a concedere l’autorizzazione per l’edificazione della Torre di Montelepre, oggi monumento simbolo del paese e testimone dell’antico splendore feudale.

La torre, fulcro del convegno e luogo dell’evento, rappresenta non solo un esempio di architettura militare del tardo Medioevo, ma anche un simbolo dei fasti e delle ambizioni della nobiltà siciliana del tempo, in stretta relazione con le grandi corti europee.

Tra i relatori:

Pietro Colletta, Professore Associato di Letteratura Latina Medievale e Umanistica presso l’Università di Palermo e Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna

Giuseppe Fichera, Dottore in Chimica Industriale, Responsabile Nazionale ASI Musici e Sbandieratori, Musicista specializzato in musica medievale – Compagnia Musigalli

Giuseppe Amato, Appassionato studioso di eventi storici e cultura feudale e Luogotenente con Cariche Speciali della Guardia di Finanza

Francesca Tola, Insegnante di danza contemporanea e danze storiche, Vincitrice del titolo Baronessa di Montelepre 2024

Per i saluti istituzionali e il benvenuto all’evento ci saranno:

Giuseppe Terranova, Sindaco del Comune di Montelepre,

Zenap Chaudry, Presidente dell’Associazione Ventimiglia APS e Responsabile Nazionale ASI dei Cortei Storici Medievali.

Moderatore:

Salvatore Spinello, Presidente ASI.

Un’occasione culturale imperdibile!

L’evento rappresenta un momento di approfondimento e divulgazione storica, aperto alla cittadinanza, agli studiosi e agli appassionati di storia, volto a riportare alla luce il patrimonio culturale di un’epoca affascinante e ancora poco conosciuta, fatta di alleanze politiche, potere ecclesiastico e manifestazioni artistiche che hanno lasciato segni indelebili nel territorio.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Si ringrazia la Città Metropolitana di Palermo per il sostegno e la collaborazione.