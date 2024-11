Il duo violino e pianoforte formato da Michael Barenboim e Natalia Pegarkova al Politeama Garibaldi per gli Amici della Musica

Lunedì 25 novembre alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo arriva, nella doppia veste di violinista e violista, Michael Barenboim, uno dei grandi ospiti internazionali della 92a Stagione concertistica 24/25 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, in duo con la pianista Natalia Pegarkova.

Coppia nell’arte e nella vita, Michael Barenboim (figlio del direttore d’orchestra e pianista Daniel Baremboim) e Natalia Pegarkova per il pubblico di Palermo hanno scelto un originale e raffinato programma interamente dedicato al repertorio francese tra Ottocento e Novecento.

La prima parte del concerto, dedicata al violino, si apre con l’esecuzione della Sonata Postuma di Maurice Ravel, lavoro giovanile pubblicato dopo la morte dell’autore, per continuare con tre brani di Gabriel Fauré: la Berceuse op. 16, la Romance op. 28 e l’Andante op. 75 e concludersi con l’esecuzione di 3 pezzi della compositrice francese Lili Boulanger. La seconda parte del concerto sarà invece dedicato alla viola con l’esecuzione della Pièce op. 39 di Ernest Chausson e della Sonata in Si bemolle maggiore per viola e pianoforte op. 36 di Henry Vieuxtemps, uno dei capolavori del violinista e compositore belga, allievo di Charles Auguste de Bériot.

Dal suo debutto come solista nel Concerto per violino di Schönberg diretto da Pierre Boulez nel 2011, Michael Barenboim è diventato una figura di riferimento nel panorama concertistico internazionale. Da allora ha suonato con prestigiosi colleghi, tra cui la Filarmonica di Vienna sotto la direzione di Daniel Barenboim, la Chicago Symphony Orchestra diretta da Asher Fisch, la Israel Philharmonic con Zubin Mehta, la Filarmonica di Berlino con Vasily Petrenko e la Filarmonica di Los Angeles con Gustavo Dudamel. Ha anche collaborato come solista con orchestre di grande rilievo, come la Bavarian Radio Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, la Philharmonia Orchestra di Londra, la Tonhalle Orchestra di Zurigo, l’Academy of St Martin in the Fields, l’Orchestre de Paris e la Spanish National Orchestra.

Natalia Pegarkova-Barenboim, pianista pluripremiata, è rinomata per le sue apprezzate performance da solista e per la sua passione per la musica da camera. Vive a Berlino collaborando regolarmente con musicisti del calibro di Michael Barenboim e Daniel Hope. Il suo repertorio è vario e spazia dall’inizio del XVIII secolo alla musica di oggi, con una forte attenzione per i periodi classico e romantico. Natalia ha completato gli studi con lode presso il Gnessin State Music College di Mosca e ha proseguito gli studi presso l’Università di Musica e Teatro di Rostock e la Folkwang University of the Arts di Essen, in Germania

Il duo è protagonista della recente pubblicazione discografica per Linn Records delle Songs Without Words di Mendelssohn.

I biglietti del concerto (da 10 a 20 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati. Ultime disponibilità per acquistare uno dei 50 “Carnet Black Week” che comprende 5 concerti della Stagione serale 24/25 fra cui il concerto di Barenboim / Pergakova del 25 novembre, il recital del pianista Emanuele Arciuli del 9 dicembre, il reading concerto “L’affare Vivaldi” con Federico Maria Sardelli il 10 febbraio, lo spettacolo con il Cuarteto Iberia e la danzatrice Yuriko Nishihara il 7 aprile e il concerto jazz Mille bolle blue con Nicki Nikolai e la band del sassofonista Stefano Di Battista il 14 aprile.

I carnet possono essere acquistati sia online a questo link (https://associazione-siciliana-amici-della-musica.mailchimpsites.com/black-week), presso i box office convenzionati o la sera del concerto del 25 novembre a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

