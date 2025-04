Il “Duo Randisi – Piscopo” per un concerto jazz con Due Maestri organizzato dal Circolo Artistico Città di Palermo

Circolo Articolo Città di Palermo, Il “Duo Randisi – Piscopo” per un concerto jazz con Due Maestri curato dalla direzione artista Elvira Maiorca Italiano. Mercoledì 23 aprile, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza il concerto jazz con Due Maestri ed una sola emozione “Riccardo Randisi – Tony Piscopo”, mercoledì 23 aprile alle ore 19:30, una esibizione curata dalla Prof.ssa Elvira Maiorca che di recente ha realizzato, sempre al Circolo Artistico, un grande evento per festeggiare il compleanno alla presenza di personalità del mondo della cultura e dell’arte, esibendosi con i propri allievi e regalando momenti di commozione ed emozioni per aver dedicato una intera vita al mondo della musica.

Continuano così le attività concertistiche al Circolo con un altro momento in musica davvero speciale, pensato per regalare riflessione e profondità attraverso arte, musica e parole. Grazie alla direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Dopo lo spettacolo, la serata proseguirà con una deliziosa cena servita al tavolo.

Circolo Artistico, Viale Margherita di Savoia 101, Mondello (PA)

Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5

Info e prenotazioni: WhatsApp 380 908 7129 opp. Domenico Ruisi 347 677 3311

Bio Riccardo Randisi

Titolare della cattedra di Pianoforte jazz presso il Conservatorio di Musica A. Scarlatti e coordinatore del dipartimento di musica jazz e nuove tecnologie. Inizia sin da piccolo lo studio del pianoforte sotto la guida del padre Enzo e successivamente in conservatorio sotto la guida del maestro Gaetano Cellizza diplomandosi col massimo dei voti. Successivamente si perfeziona in piano classico con i concertisti Giuseppe La Licata e Vera Gornostaeva. Nel 1978 debutta a soli 14 anni al Messina Jazz meeting riscuotendo lusinghieri giudizi da parte della critica specializzata (Il tempo e musica Jazz). Nel 1979 incide a fianco di Enzo Randisi il suo primo disco contenete due composizioni originali. Nel 1981 incide un secondo disco sempre con Enzo Randisi pubblicando altre tre composizioni originali e effettua una tournee in Spagna con lo Swing Ensemble dove militano giovani talenti del panorama jazzistico italiano come Mimmo Cafiero, Alessandro Palacino, Loredana e Cinzia Spata e Marcello Pellitteri. Suona al Music in di Roma al Teatro Ciack e al Teatro delle erbe di Milano in occasione di festival internazionali di jazz. Milita attivamente nel quartetto del padre Enzo con quale insieme a Giorgio Rosciglione e Gegè Munari effettua numerosi concerti e tournee in Italia. Nel 1982 a fianco della cantante Cinzia Spata ottiene la menzione speciale della critica al Messina Jazz Meeting in occasione del concorso giovani talenti. Sempre con Cinzia Spata e il suo gruppo Cinzia Spata Unit passa le semifinali alla Coppa del Jazz trasmissione radiofonica Rai Nazionale a cura di Adriano Mazzoletti. Nel 1984 diventa il pianista stabile dell’Orchestra jazz Siciliana in seno alla quale svolge intensa attività concertistica diretto da direttori del calibro di Carla Bley, Gunther Schuller, Bob Brookmayer, Pete Rugolo. Nel 1999 viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere Al Merito della Repubblica Italiana dall’allora Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Affianca all’attività di pianista di jazz quella di pianista classico sia come solista che come apprezzato accompagnatore di cantanti e quella di maestro collaboratore presso enti lirici. Dal 2000 sempre in qualità di pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana e di pianista residente presso la Fondazione The Brass Group svolge un’ intensa attività di session-man a fianco di noti musicisti jazz sia italiani che internazionali nonché direttori jazz di fama mondiale con i quali effettua numerosissimi concerti in Italia. Nel 2009 incide un disco con Peter Erskine, Alex Acuna e l’Orchestra jazz Siciliana. Nel gennaio del 2018 incide il suo primo album da solista A waltz for you edito dalla Abeat Records for jazz. Nell’ottobre 2018 partecipa con un suo piano recital alla rassegna Piano City Palermo riscuotendo notevole successo di pubblico. Nel novembre 2018 partecipa ad Tributo a Renato Sellani con un concerto che vede alternarsi sul palcoscenico otto pianisti tra i quali figurano Dado Moroni e Danilo Rea accompagnati da Massimo Moriconi al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Sempre nel novembre 2018 viene invitato col suo trio ad inaugurare la mostra fotografica “jazz in bianco e nero”del Maestro Cristiano Mazzoli presso Eataly Roma. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo disco Riccardo, riscuote lusinghieri giudizi da parte della critica specializzata; si cita a tal uopo la bella recensione di Fabrizio Ciccarelli su Roma in Jazz.