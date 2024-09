Il divino ci parla attraverso la musica | di Franca Spagnolo

“La vita di ogni essere umano è il passaggio terreno in cui il divino si manifesta nella materia e attraverso l’amore esprime la sua Magnificenza. Esiste un punto in cui cielo e terra si incontrano e nello scambio in cui l’ultraterreno si allinea con l’umanità, nasce l’Arte.” Franca Spagnolo

Ogni forma d’Arte porta con sé respiri celesti, oscillazioni vibrazionali in cui la materia sembra scomparire e tutto ciò che nasce dalla mente dell’Artista muove l’umanità verso l’illuminazione.

Il vero Artista non sarà mai in grado di raccontare la sua opera d’arte, non potrà spiegare cosa sia il suo talento poiché l’estro vive nella follia e il pensiero diventa swing, espressione improvvisata d’intesa con il divino.

La genialità non segue alcuna regola, tutto ciò che transita all’interno di una mente creativa è improvvisazione, perciò l’Arte – tutta – è probabilmente figlia del Jazz e ogni Artista è un talentuoso musicista jazz che swinga offrendo al mondo emozioni.

Platone paragonò la musica a una “filosofia suprema” dove ogni cosa passa attraverso le note musicali che aprono strade e immagini nella mente, regalando grandi emozioni.

In un’intervista Ennio Morricone disse: “La musica è sicuramente vicina a Dio. Nello stesso tempo la musica è proiettata nell’anima e nel cervello dell’uomo. Gli permette di meditare.” Sono convinta che il Maestro sperimentasse il dialogo con Dio ogni volta che componeva le sue meravigliose opere. Ascoltare un brano di Morricone vuol dire regalarsi il piacere d’assaporare l’estasi.

Amo la musica in generale, ma ho il cuore che batte forte ogni volta che sento una nota jazz. C’è un musicista in particolare che scuote la mia anima, mi rapisce la mente tanto da farmi sentire l’intera energia dell’universo scorrere dalla testa lungo tutto il corpo: il grande Arturo Sandoval.

Arturo nasce il 6 novembre 1949 ad Artemisia una cittadina nella periferia de L’Avana Cuba. Studia la tromba classica già a dodici anni, allievo del famoso maestro jazz Dizzy Gillespie nonché discepolo prediletto. Innamorato del jazz Arturo diviene uno dei trombettisti jazz più famosi al mondo: compositore, pianista ma anche rinomato musicista classico. Sandoval è un innovatore della musica cubana, è lui il primo a contaminare la musica tradizionale con il jazz. Questo Artista di straordinario talento è uno dei live performers più attivi ed esuberanti del nostro tempo.

Voglio presentarvi uno dei pezzi musicali secondo me più belli che Arturo abbia composto: Marianela, inserito nell’album Flight To Freedom.

Marianela è la donna di cui l’Artista è innamorato e perciò la musa ispiratrice del brano. Ebbene, io credo che questa composizione sia la massima espressione dell’amore, del sentimento puro, della passione che non conosce limiti di spazio né tempo. La tromba del Maestro guida tutti gli strumenti nell’intera composizione partendo da teneri attacchi in cui la mente di chi ascolta immagina gli abbracci, le carezze di un amore che sboccia. Al terzo minuto però, la potenza musicale e il magistrale talento, impetuoso come un uragano si fa sentire e via via esplode, manifestando la passione che spinge oltre, raggiungendo l’apice del piacere fisico. Arturo catapulta lo spettatore in un momento di amplesso, ed è così forte la suggestione che nasce dalle note da sentire sulla propria pelle i brividi di un grande amore.

Quando un Artista crea, nasce l’opera d’arte, ma se il talento dell’artista incontra l’amore e ne viene ispirato, ogni cosa che scaturisce da quell’incontro diventa MAGNIFICENZA. Chi mi segue sa bene che uso questo termine ogni volta che le suggestioni sono intense. Vi assicuro che ascoltare Marianela vuol dire elevarsi, ascendere verso il punto più alto del cielo in cui esiste solo luce e immortalità, in cui il divino ci parla attraverso la musica.

