IL DEBUTTO DI JULIA HAGEN CON L’ORCHESTRA RAI DIRETTA DA ANDRÉS OROZCO-ESTRADA

Giovedì 9 aprile a Torino, su Radio3 e su Rai5, con musiche di Elgar e Rachmaninov

Vitalità, audacia interpretativa e calore comunicativo unite a una completa padronanza tecnica. Sono le caratteristiche distintive della violoncellista Julia Hagen, protagonista del concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma giovedì 9 aprile alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, trasmesso in diretta su Radio3 e poi alle 22.50 in TV su Rai5. Replica a Torino venerdì 10 aprile alle 20.

Classe 1995, Julia Hagen ha vinto nel 2024 il prestigioso UBS Young Artist Award, riconoscimento che l’ha portata al Festival di Lucerna come solista con i Wiener Philharmoniker diretti da Christian Thielemann. La sua carriera è oggi scandita da collaborazioni con le istituzioni musicali più rinomate al mondo – dalla Cleveland Orchestra alle grandi compagini europee – e dalla presenza costante nei festival più esclusivi, come quello di Salisburgo. Per il suo debutto con l’Orchestra Rai propone il Concerto in mi minore per violoncello e orchestra op. 85 di Edward Elgar, scritto nel 1919 e suo ultimo capolavoro, oltre che testamento spirituale che precede il silenzio creativo degli ultimi anni della sua vita. Nonostante l’insuccesso della prima esecuzione, dovuto alla scarsità di prove a disposizione, l’opera è oggi un pilastro del repertorio classico per la sua profondità tragica, culminante nell’intenso Adagio. Strutturato in quattro movimenti, il Concerto riflette lo stile composto del musicista, unendo slancio popolare e rassegnazione malinconica.

Sul podio è impegnato Andrés Orozco-Estrada, Direttore principale dell’OSN Rai. Nato a Medellín, in Colombia, nel 1977, ha debuttato con la compagine della radio-televisione italiana nel maggio 2022, e nell’ottobre 2023 ha iniziato una collaborazione stabile, che lo porta sul podio della Rai più volte in stagione e in tournée. È stato a capo di compagini come l’Orchestra della Radio di Francoforte, i Wiener Symphoniker e la Houston Symphony. Dalla stagione 2025/2026 sarà Generalmusikdirektor della Città di Colonia, prendendo le redini della Gürzenich Orchestra e dell’Opera della città tedesca, una delle più importanti metropoli culturali europee. Dirige abitualmente orchestre come i Wiener e i Berliner Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, la Gewandhausorchester di Lipsia e quella del Concertgebouw di Amsterdam. Con l’Orchestra Rai è stato recentemente protagonista di una tournée in Spagna che ha toccato le città di Madrid, Barcellona e Alicante.

Nella seconda parte della serata Orozco-Estrada propone la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov, scritta tra il 1906 e il 1907. Contrariamente alla Prima Sinfonia, che fu un fiasco e portò l’autore a una crisi e a diversi anni di inattività, la Seconda riscosse un enorme successo alla sua prima esecuzione nel 1908 a San Pietroburgo, con Rachmaninov sul podio.

INFO:

I biglietti per il concerto, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Informazioni: 011.8104653 – biglietteria.osn@rai.it.