Il libro: “Il coraggio della signora maestra ovvero, Storia partigiana di ordinario eroismo” di Renzo Bistolfi | Recensione di Mario Bresciano

Genova 1944. Narra la storia di Vittoria Barabino, una maestra che si trova in collina, durante l’occupazione nazista. Vive con la figlioletta, mentre il marito è in città a lavorare in fabbrica.

Vittoria fa la staffetta partigiana; con abilità e coraggio riesce di notte, tra mille difficoltà, ad avvisare i partigiani di un agguato predisposto dai nazisti per far saltare in aria un mezzo di trasporto, uccidendo tutti i passeggeri, disposti ad ammazzare anche degli innocenti, pur di eliminare i capi partigiani che sono a bordo, traditi da un fascista. Vittoria eviterà la strage, ma non riuscirà a salvare il marito, deportato con altri dopo una retata in fabbrica.

Siamo ora nel 1961 a Sestri Ponente. La Barabino non ha mai voluto leggere il foglietto su cui è scritto il nome del traditore. Occasionalmente, in parrocchia, il vescovo fa cenno al suo eroismo, molti si incuriosiscono, pieni di ammirazione per questa donna riservata, che non ha mai parlato di sé e delle proprie gesta. Ma qualcuno si spaventa. Vittoria dovrà affrontare i fantasmi del passato, aiutata da tre anziane signorine.

È il primo libro di Bistolfi che ho letto. È un autore che non conoscevo. Il romanzo ha un intreccio interessante, è scritto bene e la vicenda appassiona. È un libro che val la pena di leggere. Lo stile di Bistolfi mi è piaciuto tanto che ho letto molti altri suoi romanzi, alcuni dei quali molto gradevoli, con personaggi di cui ci si innamora, come le signorine Devoto. Questo è il più serio e drammatico dei suoi romanzi; gli altri sono più leggeri e divertenti, e altrettanto gradevoli. È un autore da tenere d’occhio.

