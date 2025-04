Il Conservatorio di Stato di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo celebra “I Compleanni diJohann Sebastian Bach”

31 marzo, ore 19,00 – Chiesa S. Teresa alla Kalsa

Il Conservatorio di Palermo celebra nell’ambito della propria Stagione Concertistica “I compleanni di Johann Sebastian Bach”. Dopo il successo del 21 marzo, presso la Cattedrale di Palermo, l’evento continua on un secondo appuntamento il 31 marzo nella Chiesa S. Teresa alla Kalsa alle sempre alle ore 19.00. Il festeggiamento ha una motivazione storica ben precisa. Bach, infatti, nacque il 31 marzo 1685, ma il suo compleanno viene celebrato anche il 21 marzo. Il motivo risale alla Germania protestante del XVII secolo, dove il Kantor di Eisenach nacque. Mentre in Europa, il calendario gregoriano, già in vigore, segnava il 31 marzo, in Germania, che lo adotterà solo nel 1700, la data ufficiale risultava ancora il 21 marzo. Così, la nascita di Bach fu registrata il 21 marzo, sebbene nel resto del mondo fosse già il 31. Per tale motivo, il Conservatorio di Palermo ha in programma si celebrare Bach con con due Concerti distinti: quello del 21 marzo dedicato all’aspetto sacro e quello del 31 marzo dedicato alla musica strumentale cameristica.

Giuseppe Grippi

Il concerto del 31 marzo che vede la direzione di un laboratorio orchestrale del Conservatorio diretto dal maestro Onofrio Claudio Gallina, offre l’ ascolto di un exursus degno di nota della produzione bachiana con l’ esecuzione dei Concerti per tastiera, archi e basso continuo, rispettivamente, dal BWV 1052 al BWV 1062, una vera complessa prova della produzione quasi completa dei concerti per Clavier, che consta di ben 14 lavori (se fosse al completo) e si concentra nel decennio che va dal 1725 al 1735, quando i figli del compositore, diventati ormai dei virtuosi di questo strumento, avevano bisogno di nuove composizioni per potersi esibire nel «Collegium Musicum» della città di Lipsia, dove il padre ricopriva la carica di Thomaskantor e Direktor musices.

Solisti al pianoforte i professori Dorotea Cei, Giuseppe Grippi, Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza, Riccardo Scilipoti.

Il Conservatorio ringrazia per il supporto l’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti che ha aderito all’ iniziativa.