Il Conservatorio Alessandro Scarlatti dedica una giornata al centenario di Danilo Dolci

Venerdì 20 dicembre, h.17.00, presso la Sala Sollima del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo si terrà l’incontro, “Il Miracolo della Musica.

Laboratori musicali intorno a Danilo Dolci (1924-2024)” curato da Piero Cartosio e Consuelo Giglio, che ripercorrerà le vicende musicali promosse o stimolate da Danilo Dolci dalla fine degli anni ’60 fino agli anni ‘80, con interventi di Orazio De Guilmi (collaboratore storico di Dolci al Borgo di Dio di Trappeto) e di Donatella Sollima.

Racconti, riflessioni, immagini e filmati si alterneranno all’esecuzione di musiche di Varèse, E. Sollima, J. S. Bach e Telemann a cura di allievi del conservatorio e con la partecipazione della violinista belga Axelle Bruyne in tirocinio Erasmus+. Sarà collegato in videoconferenza il Conservatorio “Marie-Alexandre Guénin” di Maubeuge (Francia), che ha da poco ospitato nostri docenti e allievi per una mobilità dedicata a “Danilo Dolci: Cent Ans Pour la Paix.