Il Comune di Partinico adotta la 6^ edizione del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”

Il Comune di Partinico ha deciso di adottare e promuovere la 6^ edizione del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, curato da Andrea Giostra e che vede contributi di altri 31 autori di diversa estrazione istituzionale, professionale ed esperienziale, rendendolo facilmente e gratuitamente accessibile ai cittadini come strumento di corretta informazione, conoscenza, prevenzione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere, alla violenza sulle donne e alle relazioni affettive pericolose e patologiche.

Link del Comune di Partinico dal quale scaricare il saggio gratuitamente:

Il volume, presentato il 12 giugno 2026 presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, raccoglie i contributi di 32 autori tra i quali psicoterapeuti, psicologi, criminologi, magistrati, avvocati, sociologi, statistici, educatori, docenti universitari e testimonianze dirette di 18 donne che raccontano le loro terribili esperienze con soggetti pericolosi quali i narcisisti patologici.

Tra le nuove storie della 6^ edizione ce ne sono altre tre, quella di 4 studentesse del Liceo delle Scienze Umane “Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo, Caracappa Elisa, Di Giulio Micol, Maniscalco Sofia e Sanfilippo Martina, che raccontano, dalla loro prospettiva adolescenziale, come viene vista la violenza sulle donne e la violenza di genere e come prevenirla adeguatamente; e quelle due note attrici e registe, Alessandra Aulicino e Romina Caruana.

Per gli approfondimenti tematici, tra i nuovi autori della 6^ edizione, ci sono tre magistrati, la Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratrice aggiunta della Procura della Repubblica di Palermo dove coordina il “Dipartimento violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili”, il Dott. Fabio Pilato, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, la Dott.ssa Raimonda Tomasino, Giudice del Tribunale di Sorveglianza Palermo, la Prof.ssa Mariangela Sciandra, Professore Associato di Statistica presso l’Università degli Studi di Palermo, il Prof. Emilio Vergani, Sociologo e docente presso l’Università LUMSA di Palermo.

Uno dei principali meriti di questo libro scritto a più mani è quello di affrontare un argomento complesso con un linguaggio semplice, non accademico, chiaro, comprensibile e accessibile a tutti.

Comune di Partinico

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Dorotea Speciale: «La prevenzione passa innanzitutto attraverso la conoscenza e la corretta informazione di quelle che sono le leggi, i servizi, le procedure, ma soprattutto attraverso la conoscenza delle dinamiche relazionali che possono rivelarsi dannose e pericolose per la donna vittima di soggetti manipolatori. Mettere gratuitamente a disposizione dei cittadini un’opera scientificamente autorevole che affronta il fenomeno della Violenza sulle Donne, della Violenza di Genere e del Femminicidio da tutti i punti di vista e con tanti autori portatori di esperienza e di competenze professionali e istituzionali di rilievo, per noi significa aiutare davvero i nostri cittadini con uno strumento gratuito di conoscenza, informazione, educazione, consapevolezza e tutela, soprattutto per aiutare le donne della nostra comunità che vivono o possono essere a rischio di vivere questi problemi, e che hanno bisogno di risposte concrete ed efficaci.»

Dorotea Speciale vicesindaco di Partinico

Il Sindaco Pietro Rao aggiunge: «Il Comune di Partinico sostiene tutte le iniziative che promuovono la conoscenza, la corretta informazione, la cultura della legalità e del rispetto, e per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente delle donne e dei cittadini di Partinico, un Saggio che da prospettive istituzionali, professionali ed esperienziali differenti, si propone di prevenire il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza di genere.»

Pietro Rao sindaco di Partinico

SCHEDA DEL SAGGIO:

Andrea Giostra e AA.VV.

© Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose.

Codice ISBN: 9798198933156

Codice ASIN Formato Cartaceo: B0H3F6KWHS

Codice ASIN Formato Kindle: B0GZVN6FGW

Casa editrice: Independently published

Revisione scientifica del testo di Girolamo Lo Verso

Editing e impaginazione di Caterina Civallero

Progetto grafico di Salvatore Imburgia

Genere: Saggio

Pagine: 404

Sesta edizione giugno 2026

L’immagine di copertina è di Linda Randazzo, “Ciambella”, Olio su tela, 100 x 70 cm., 2018, https://it.lindarandazzo.net