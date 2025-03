Il Comune di Montelepre rappresenterà la Sicilia alla XXXIX Edizione del Corteo “Viva la Befana” del 6 gennaio 2026 a Roma

L’Onorevole Edy Tamajo, venerdì 21 marzo, presso l’Assessorato alle Attività Produttive di Palermo, incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni siciliane coinvolte nell’evento “Viva la Befana” che si terrà a Roma nel 2026.

Saranno presenti il Sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, il Presidente dell’Associazione Ventimiglia APS Montelepre, Chaudry Zenap, il Presidente dell’ASI, Salvatore Spinello, insieme a numerosi rappresentanti delle associazioni siciliane che si preparano a partecipare all’evento “Viva la Befana”.

Il Comune di Montelepre avrà il privilegio di rappresentare la Sicilia alla XXXIX Edizione del Corteo “Viva la Befana”, che si terrà il 6 gennaio 2026 a Roma. Una data di grande significato, poiché segnerà la chiusura dell’Anno Giubilare, un’occasione unica e storica per l’isola.

L’evento “Viva la Befana”, che celebra la tradizione dell’Epifania, vedrà il coinvolgimento di molte realtà siciliane, tra cui bande musicali, gruppi folk, storici e sportivi. Le associazioni hanno aderito con entusiasmo, portando con sé i colori, la storia, la cultura, i canti e i balli che contraddistinguono l’identità siciliana.

L’invito dell’Onorevole Tamajo è un segno di vicinanza e di supporto delle istituzioni siciliane, con l’auspicio di far emergere la tradizione e la cultura dell’isola al grande pubblico. L’evento rappresenterà un momento di orgoglio e di vanto per Montelepre e per tutta la Sicilia, che per la prima volta avrà l’opportunità di essere protagonista in un contesto di così grande rilevanza.

Un’opportunità straordinaria, dunque, per tramandare i valori dell’Epifania e rafforzare il legame tra le tradizioni siciliane e le realtà nazionali.

Le associazioni partecipanti che provengono dalle città di Enna, Acate, San Cataldo, Palermo, Roccella Valdemone, Castronovo di Sicilia, Castelbuono, Racalmuto, Partinico, Castelvetrano, Cammarata, Ravanusa, Noto, Gela, Priolo Gargallo, Caccamo, Caltanissetta e tante altre contribuiranno con una ricca varietà di tradizioni culturali, musicali e folkloristiche alla XXXIX Edizione del Corteo “Viva la Befana” a Roma.

Ogni città porterà con sé i propri colori, canti, balli e la storia che caratterizzano l’identità siciliana, arricchendo l’evento e rendendo omaggio alla cultura dell’isola in una delle manifestazioni più rilevanti del panorama nazionale.