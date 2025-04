IL COMPLOTTISTA DAL 2 APRILE IN TOUR AL CINEMA

Il regista Valerio Ferrara sarà presente in tutte le sale coinvolte per un Q&A con il pubblico

In SICILIA Le città coinvolte:

MARTEDÌ 22 APRILE

PALERMO CINEMA ROUGE ET NOIR

MERCOLEDI’ 23 APRILE

CATANIA Cinema KING



VENERDÌ 25 APRILE

MESSINA Cinema LUX

In concorso nella sezione Panorama Italia

Elsinore Film e Wildside

presentano

in collaborazione con

PiperFilm

IL COMPLOTTISTA

un film di

Valerio Ferrara

Con

Fabrizio Rongione, Antonella Attili

con l’amichevole partecipazione di Antonio Gerardi

con Fabrizio Contri, Ilir Jacellari, Roberto De Francesco nel ruolo di Molinari, Ernesto Mahieux Zoe Massenti, Bruno Pavoncello, Valerio Desirò, Giulia Petrini

Una produzione

Elsinore Film

Wildside, società del gruppo Fremantle

Distribuzione PiperFilm

Durata: 85’

un film scritto da VALERIO FERRARA, ALESSANDRO LOGLI, MATTEO PETECCA

diretto da VALERIO FERRARA

fotografia ANDREA PIETRO MUNAFO’

montaggio DIEGO BELLANTE

musiche originali VITTORIO GIAMPIETRO

scenografia MARTINO BONANOMI

costumi LOREDANA BUSCEMI

suono in presa diretta FILIPPO TELLESCHI

montaggio del suono FRANCESCO LUCARELLI, JACOPO LATTANZIO casting MAURILIO MANGANO (u.i.c.d.) organizzatore generale CORSO CODECASA

Prodotto da ANNAMARIA MORELLI e ANTONIO CELSI MARIO GIANANI e LORENZO GANGAROSSA

Una produzione ELSINORE FILM

WILDSIDE Società del gruppo Fremantle

Distribuzione PIPERFILM

Con il sostegno di DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Contributi Selettivi di produzione anno 2022

In collaborazione con CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema

Film realizzato e certificato applicando il disciplinare di sviluppo sostenibile EcoMuvi



Sinossi:

In un quartiere popolare di Roma c’è un barbiere che tormenta i clienti e i vicini di negozio con le teorie che legge online. A casa e nella piccola comunità di quartiere nessuno lo prende sul serio, tanto meno quando si convince che i lampioni mandano dei messaggi segreti con il codice Morse. Ma, quando si presenta la polizia alla sua porta e lo arresta di fronte alla famiglia, la sua credibilità prende una svolta inaspettata.

Mi sono appassionato ai complottisti negli ultimi anni. In ogni famiglia c’è uno zio, un cugino, un parente complottista. I complottisti sono adolescenti, sono pensionati, sono cinquantenni, quarantenni, trentenni… Non c’è distinzione di sesso, nazionalità, contesto sociale e culturale. I complottisti sono spesso marginalizzati, isolati per via delle loro idee radicali, etichettati come dei pazzi. Ma sono veramente così?

Ho deciso di raccontare questa storia attraverso il punto di vista di un complottista, una persona comune, la cui inclinazione per le teorie del complotto è legata al suo bisogno di comunità, comprensione e identità. Spero che lo spettatore possa entrare nella sua testa, cogliere il senso di solitudine che pervade la nostra società e capire quanto sia facile diventare complottisti in un’era in cui il confine tra la verità e la finzione è sempre più sfocato.

Valerio Ferrara è nato a Roma nel 1996. Dopo la laurea in Storia dell’Arte e Spettacolo alla Sapienza Università di Roma, si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia e lavora come assistente di Marco Bellocchio. Nel 2021 il suo cortometraggio “Notte Romana” è in concorso alla Settimana della Critica di Venezia. Nel 2022 con il suo cortometraggio “Il Barbiere complottista” vince il primo premio La Cinef al Festival di Cannes. “Il Complottista” è il suo primo lungometraggio.

credits foto Karin Scuderi



Elsinore Film è una società di produzione indipendente fondata da Annamaria Morelli e diretta da Antonio Celsi.

Nel 2021 inaugura una linea di produzione dedicata al nuovo cinema italiano. Coproduce con Wildside e Tenderstories Amanda di Carolina Cavalli (selezione ufficiale Festival di Venezia 2022 e Festival Internazionale di Toronto 2022; candidato ai David di Donatello 2023 per le categorie: esordio alla regia, attrice protagonista e attrice non protagonista) e, con Wildside, i film Notte Fantasma di Fulvio Risuleo (selezione ufficiale Festival di Venezia 2022), Troppo Azzurro di Filippo Barbagallo (Festa del Cinema di Roma 2023, sezione Freestyle) e Il Complottista di Valerio Ferrara (Alice Nella Città 2024).

Nel corso del 2024, la società ha sviluppato e prodotto con The Apartment l’opera seconda di Carolina Cavalli, Il rapimento di Arabella, attualmente in fase di post-produzione.

Creata nel 2009, la Wildside ha prodotto film premiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio e Saverio Costanzo, partecipando ai più importanti festival del settore in Europa (Cannes, Venezia, Berlino). Wildside è parte di Fremantle, tra i più grandi creatori, produttori e distributori di prodotti televisivi al mondo.

La società ha prodotto anche molte commedie di successo, tra cui la vincitrice agli European Film Award 2014 per la Miglior Commedia “La mafia uccide solo d’estate” di Pif e il film italiano più visto del 2018 “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani con la coppia comica formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel 2022 ha prodotto il film vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes e del David di Donatello per il Miglior Film “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Nel 2023 ha prodotto il film più visto dell’anno, campione d’incassi e successo di critica e pubblico, “C’è ancora domani”, debutto alla regia di Paola Cortellesi.

La Wildside si afferma anche nel panorama delle serie tv producendo per HBO “The Young Pope” e “The New Pope” del Premio Oscar Paolo Sorrentino; “L’amica Geniale” di Saverio Costanzo, tratto dalla tetralogia di Elena Ferrante; il debutto televisivo dello scrittore Niccolò Ammaniti “Il Miracolo” che raccoglie un grande successo di pubblico e critica; la prima e la seconda stagione de “La mafia uccide solo d’estate”; la prima serie tv scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, “I Topi”, la serie di Luca Guadagnino “We Are Who We Are”, “Anna” di Niccolò Ammaniti e la vincitrice del Berlinale Series Award 2023, nominata ai Critics Choice, “The Good Mothers”diretta da Elisa Amoruso e Julian Jarrold.

Sonia Rovai è l’amministratore delegato della società.

PiperFilm nasce per rappresentare un nuovo modello di produzione e distribuzione cinematografica.

Massimiliano Orfei ha assunto la Presidenza della nuova media company indipendente di cinema italiano, che vede Luisa Borella come COO insieme ad una squadra di grandi professionisti. PiperFilm nasce infatti dalla determinazione e dall’esperienza di alcuni dei maggiori professionisti del settore, che insieme stanno costruendo un nuovo modello di business, grazie alla partnership con i più grandi player del mercato italiano e internazionale.

La mission della nuova distribuzione è di essere costantemente in ascolto delle necessità dell’industria e del pubblico di cinema italiano, che negli ultimi anni richiedono sempre più frequentemente un modello di distribuzione “tailor-made”, cucito su misura del singolo progetto. Un punto di vista agile e indipendente, in grado di interpretare e costruire strategie di marketing e distribuzione basate su best practices internazionali.

L’identità di PiperFilm si basa su un network di partner tra i più grandi player del mercato nazionale e internazionale, sia di produzione che di diffusione dei contenuti, che le consentiranno di affrontare questa sfida con grande solidità garantendo un immediato posizionamento sul mercato.

I film di PiperFilm seguiranno infatti una filiera distributiva solida e totalmente innovativa: il Dipartimento Sales di Warner Bros. Entertainment Italia curerà la distribuzione operativa nelle sale cinematografiche; Netflix avrà la prima finestra post-theatrical in esclusiva. Questo percorso garantirà ai film targati PiperFilm di arrivare a tutto il pubblico cinematografico italiano.

Nello stesso tempo, PiperFilm curerà anche la distribuzione dei suoi film in tutti i mercati e festival internazionali.

Indipendenza e libertà di movimento sono la chiave di lettura di PiperFilm, che si affaccia sul mercato cinematografico con grande slancio ed entusiasmo, pronta a decollare per questa nuova avventura.

Il primo film che PiperFilm distribuirà nelle sale italiane è Parthenope del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, dal 24 ottobre 2024.