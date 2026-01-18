Il centro silenzioso del dolore

di Franca Spagnolo

«La malinconia e la felicità sono come due persone che fingono di non conoscersi e si incontrano di continuo ad appuntamenti segreti.» Fabrizio Caramagna

Forse la malinconia è l’altra faccia della felicità. La gemella musona che guarda il tramonto convinta che il sole non sorgerà più. Eppure, quando l’alba arriva, la riconosce, l’abbraccia e scompare nella luce.

Alcune emozioni non si comprendono, si abitano. Ed è proprio questa incertezza a rendere la felicità più vera. Senza un dialogo con la malinconia, avrebbe il sapore di un gelato alla panna senza zucchero: intatta nella struttura, ma priva di profondità.

In questo spazio sottile, fatto di incontri segreti tra luce e ombra, prende forma Malinconia di Edvard Munch. Un’opera meno nota de L’Urlo, ma forse più profonda. Qui il dolore non grida… resta.

Malinconia di Edvard Munch

Tutto converge in un punto invisibile, non un evento, ma uno stato dell’essere. Il protagonista del dipinto è curvo, raccolto, il volto sostenuto dalla mano. Ha smesso di cercare fuori e si è ritirato dentro.

Il corpo pensa. La schiena cede, la testa pesa. Non c’è dramma, solo una stanchezza che ha imparato a stare.

Sul fondo, altre figure attraversano la scena. Una coppia — forse. Le sagome bianco e nero, come se la luce dell’uno fosse il buio dell’altro, sembrano spostarsi verso una barca, verso l’amore o semplicemente in direzione del proprio destino. La loro presenza non consola, amplifica la solitudine.

Il dolore autentico crea distanza. Non isola, altera il tempo, deforma lo spazio. Il mondo continua a esistere, ma non ci riguarda più. I colori non descrivono un luogo, ma uno stato interiore. Le tonalità scure del primo piano si spezzano contro mare e cielo più chiari. La natura procede, indifferente. L’essere umano resta.

Il mare non salva. È piatto, distante, muto… come la malinconia, non promette redenzione, chiede ascolto.

Malinconia nasce da una delusione amorosa, ma la supera. Il dolore non ha più una causa precisa, è diventato parte di noi, una voce sommessa che accompagna la felicità senza farsi vedere.

Il fulcro non è il volto né il paesaggio, ma la consapevolezza. Il personaggio sa di soffrire. Non fugge. Non si ribella. Resta. Qui l’opera rivela la sua forza. La malinconia non va superata, ma attraversata. Ascoltata.

In un tempo che ci vuole sempre luminosi e risolti, Munch ci offre il coraggio della sosta. Sedersi. Piegarsi. Guardare il proprio buio.

Perché a volte non stiamo perdendo la felicità. La stiamo imparando.

Namasté

Franca Spagnolo

