Il Brass Group si adopera sempre per i giovani talenti

Concerto di fine anno accademico promosso dalla Scuola Popolare di Musica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group

Per avvicinare sempre di più al jazz gli studenti dei Conservatori e Università il Brass Group dimezza gli abbonamenti e i biglietti dei singoli concerti del Sicilia Jazz Festival

Il Brass Group per le Scuole con una serie di attività rivolte ai giovani, agli studenti amanti della musica e della creatività sonora. Annunciati i concerti di fine anno accademico, promossi dalla Scuola Popolare di Musica per gli allievi dei vari corsi musicali che, tradizionalmente, da oltre ventisette anni, si svolgono nel mese di giugno presso la sede del Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, sede della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Il programma prevede, per venerdì 13, l’apertura dei concerti didattici dedicati alle classi di Canto di Carmen Avellone, di pianoforte jazz di Giuseppe Preiti e di Musica Corale di Antonella Schirò. Sabato 14, oltre alle classi di strumento di Giuseppe Costa (contrabbasso), Umberto Porcaro (chitarra) e Bepi Garsia (pianoforte), il programma vedrà in scena tutte le classi di Musica d’Insieme dei docenti, Lavinia Garlisi, Claudio Giambruno e Giuseppe Preiti. La serata finale, domenica 15, sarà dedicata alle classi di Canto Jazz di Lucy Garsia e di Antonella Schirò.

Dalla settimana entrante e sino al 31 luglio, sempre in orari pomeridiani (dalle h. 15:30 alle 19:30) saranno aperte le iscrizioni ai corsi all’anno accademico 2025/2026 che, a partire da mercoledì 1° ottobre, riprenderanno regolarmente allo Spasimo.

Inoltre, per avvicinare sempre di più i giovani musicisti al jazz, la Fondazione Orchestra Jaz Siciliana- The Brass Group ha deciso di dimezzare gli abbonamenti e i biglietti dei singoli concerti del Sicilia Jazz Festival per tutti gli studenti del Conservatorio e dell’Università.

Il Sicilia Jazz Festival 2025, uno dei Grandi Eventi promosso e organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, si afferma sempre di più l’appuntamento dei grandi numeri e delle attività finalizzate alla divulgazione della cultura e della musica jazz, dichiarata dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità. Una importante azione di inclusione culturale e di divulgazione della musica del nostro tempo per la quale il Maestro Garsia si è sempre impegnato da una vita con la fondazione, da più di mezzo secolo, del Brass Group e la creazione del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Palermo che oggi vanta il maggior numero di Classi e di iscritti in tutta Italia. Una scelta lungimirante ed un credo che da una vita ha contraddistinto il Maestro per avvicinare i giovani alla musica, alla cultura e alla formazione artistica. “Un atto dovuto, afferma il Presidente del Brass Group, per tutti noi della Fondazione Orchestra jazz Siciliana – The Brass Group che desideriamo rivolgere ai giovani talenti in erba ed a tutti gli studenti che desiderano partecipare attivamente a tutti i concerti in programma al Sicilia Jazz Festival, non-solo a quelli dei big ma anche a quelli del Village il cui cartellone prevede anche le esibizioni proposte dai Conservatori siciliani oltre che dagli artisti residenti. Ho sempre creduto che il jazz possa essere un genere che avvicini i giovani alla musica, alla cultura ed oggi grazie alla quinta edizione del Sicilia Jazz Festival siamo convinti di realizzare anche un momento di condivisione e di accrescimento artistico-sociale”.

Schema prezzi Sicilia Jazz Festival 2025 Abbonamenti Verdura Anno Poltronissima Poltrona Distinti Tribuna numerata 2025 Intero 160€ 150€ 140€ 130€ Ridotto U26 150€ 140€ 130€ 120€ Biglietti singoli Verdura 2025 Fascia A intero 50€ 45€ 40€ 35€ Ridotto U26 45€ 40€ 35€ 30€ Fascia B intero 35€ 30€ 25€ 20€ Ridotto U26 30€ 25€ 20€ 15€

Info biglietteria ed abbonamenti Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fbfondazionethebrassgroup. Biglietteria: www.bluetickets.it, www.tickettando.it, Real Teatro Santa Cecilia dal Martedì al Sabato dalle 9.30 alle 12.30, Spasimo dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Info www.siciliajazzfestival@live.it, info biglietteria www.bluetickets.it.