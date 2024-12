Il Brass Group regala un concerto di Natale a tutta la città con i docenti della Scuola Popolare di Musica

I docenti della Scuola Popolare di Musica del Brass Group protagonisti del concerto di Natale al Real Teatro Santa Cecilia con la direzione del M° Vito Giordano.Appuntamento il 21 dicembre alle ore 19.00 ad ingress libero sino ad esaurimento posti. La Scuola Popolare di Musica del Brass sarà on stage inoltre anche con i propri allievi seguiti dai propri docent venerdì 20 dicembre ore 20.00 a pagamento al costo di euro 5 sempre al Real Teatro Santa Cecilia.

Un momento di aggregazione con standard jazz per celebrare il Natale con la magia della musica. Gli studenti e i docenti della Scuola Popolare di Musica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group si esibiranno per una serie di concerti indimenticabili al Real Teatro Santa con un ricco programma il cui repertorio è soprattutto incentrato sulla canzone di Natale attraverso la sua storia internazionale per cui ai classici natalizi tradizionali si alterneranno brani che rappresentano il Natale nei vari generi musicali del 900, dal jazz al country al rhythm and blues e al pop.

INFO:

Venerdì 20 dicembre | Ore 20:00

Concerto di Natale degli studenti e docenti

Classi dei docenti: Carmen Avellone, Antonella Schirò

Sabato 21 dicembre | Ore 19:00

Christmas Tales – Concerto di Natale dei docenti

Docenti: Carmen Avellone, Vito Giordano, Giuseppe Preiti, Giuseppe Costa, Giuseppe Madonia, Antonella Schirò, Umberto Porcaro, Claudio Giambruno, Bepi Garsia, Mimmo La Mantia, Lavinia Garlisi.

Biglietto €5 posto unico numerato per Giorno 20 dicembre, info www.bluetickets.it oppure al botteghino +39 334 7391972