Il Brass Group festeggia l’arrivo del Nuovo Anno con un triplo appuntamento per la Rassegna Brass Extra Series

Francesco Buzzurro, Karima e Giacomo Tantillo sul palco del Real Teatro Santa Cecilia. 27, 28 e 29 dicembre 2024

Un viaggio musicale con tre appuntamenti in musica per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Questo l’augurio del Brass Group alla città con il concerti dìche vedono protagonisti il 27 dicembre alle ore 21.30 Francesco Buzzurro, il 28 dicembre alle ore 19.00 Karima e il 29 dicembre ore 18.30 Giacomo Tantillo con la sua band.

Il chitarrista siciliano Francesco Buzzurro appassionato di chitarra classica e jazz é stato definito dal Maestro Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta. Apprezzato per il suo approccio “orchestrale” alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, Francesco Buzzurro propone i più caratteristici brani popolari e folk delle culture tradizionali, accompagnando l’ascoltatore in un itinerario unico intorno al mondo.

Francesco Buzzurro

Karima arriva a Palermo con suo tanto attso concerto sul palco del Brass Group. Un viaggio emozionante nel cuore della musica, dove Karima, accompagnata solo dal pianoforte di Piero Frassi, si racconta attraverso i brani che hanno segnato la sua carriera. Dalla sua prima jam session con Lullaby of Birdland alla passione per Whitney Houston con Greatest Love of All, fino al brano Lately.

Infine, l’omaggio di Giacomo Tantillo alla grande tradizione delle Bande contaminata dal ritmo e dal sound di funky, reggae e latin jazz. Dopo l’uscita in digitale, e’ uscito anche nei negozi Bandistikamente, l’omaggio di Giacomo Tantillo ai mille colori della tradizione bandistica che il musicista e trombettista siciliano ha compiuto rivisitandone le sonorità per narrare una storia nuova. Al fianco di Tantillo la sua band, The Zisas: Michele Mazzola sax baritono, Salvatore Sciarratta trombone, Pietro Sardo euphonium, Fabio Giachino piano e tastiere, Riccardo Vinci basso elettrico e Cristin Martina batteria. Con la partecipazione straordinaria di Antonio Putzu a duduk e low whistle, dell’Ensemble Trombe Conservatorio A. Toscanini e di Giuseppe Viscuso voce folkloristica. In un continuo rimando tra passato e presente, le melodie omaggiano i ricordi della tradizione per poi mescolarsi con elementi folkloristici e riprendere vita arricchite dal sound funky, reggae e latin jazz. Una complessa prospettiva ritmica che si propone all’oggi, rinnovata dall’elettronica che ne amplia le sonorità e le possibilità espressive. Bandistikamente è un lavoro che, nell’unione di linguaggi differenti, aspira a riscoprire la tradizione e a regalarle nuove vesti. Con la passione di un grande omaggio a quella tradizione bandistica che è alla radice di tanta cultura musicale italiana.

Giacomo Tantillo

Line up

Giacomo Tantillo, Trumpet e Composer

Eleonora Tomasino, Voce

Michele Mazzola, Sax Baritono e Sax Alto

Salvatore Sciarratta, Trombone

Pietro Sardo, Euphonium

Giuseppe Preiti, Keyboard

Gaspare La Sala, Drums

