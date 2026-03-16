Il Brasile arriva al Blue Brass Ridotto dello Spasimo martedì 17 marzo il concerto “Pura Beleza”

La Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage.

Prosegue la programmazione musicale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo con “Pura Beleza”, in programma martedì 17 marzo 2026 alle ore 21.00. Un’esplosione di energia, colori e ritmi irresistibili direttamente dal Brasile arriva sul palco del Blue Brass, nel Ridotto dello Spasimo. Pura Beleza, ensemble di musicisti di grande esperienza, celebra la straordinaria ricchezza della musica brasiliana, un universo musicale nato dall’incontro di culture europee, africane e indigene.

Il gruppo propone un raffinato e coinvolgente viaggio sonoro attraverso i generi più rappresentativi del Brasile: dalla samba alla bossa nova, dal frevo al baião, fino al maracatù e al latin jazz. Il repertorio include grandi classici e brani che negli anni ’70 e ’80 conquistarono il pubblico italiano, grazie anche alle indimenticabili interpretazioni di Mina e Ornella Vanoni.

Sul palco si esibiranno: Linda Armetta – voce, Marcello Cinà – sax, Gianni La Rosa – chitarra e voce, Joe Costantino – pianoforte, Riccardo Lo Bue – basso, Lorenzo Stagno – batteria.

Con la partecipazione speciale di:

Francesco Torregrossa – percussioni

Il concerto rappresenta un omaggio al legame speciale tra la musica brasiliana e Palermo, nel solco della storia e della tradizione del Brass Group, da sempre punto di riferimento per la musica jazz e internazionale in città.

La stagione concertistica del Blue Brass viene realizzata nell’ambito della programmazione culturale della Fondazione OJS – The Brass Group. Il Blue Brass, spazio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la scena jazz siciliana, rinnova la sua vocazione originaria: essere casa del jazz, luogo d’incontro, formazione e crescita artistica. La programmazione proseguirà tutti i martedì e mercoledì del mese, con un concerto il martedì (biglietto d’ingresso € 10,00 più diritto di prevendita) e una jam session strutturata ed educativa il mercoledì, ad ingresso libero. Il calendario offrirà al pubblico un ricco percorso di concerti, collaborazioni e incontri tra giovani talenti e artisti di esperienza internazionale, confermando il ruolo del Blue Brass come laboratorio creativo e spazio di formazione viva.

Dalle radici del Brass Group, nato nel 1974, al futuro che suona oggi, il club torna a rappresentare la continuità di una storia che ha visto esibirsi giganti come Chet Baker, Dexter Gordon e Charles Mingus, accanto a giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della scena internazionale. Da quando la Fondazione ha sede allo Spasimo, il Brass Group ha contribuito in modo determinante al recupero sociale e culturale del centro storico di Palermo, restituendo alla città uno spazio di musica, incontro e partecipazione. Il progetto si inserisce nel percorso di continuità e innovazione che caratterizza da sempre la missione della Fondazione: promuovere la cultura del jazz, sostenere i giovani talenti e valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città, sede storica della Fondazione Brass , un faro acceso già in tempi bui , in cui serviva dare segnali di riscoperta del centro storico di Palermo : ebbene il Brass è stato faro e vessillo della cultura del coinvolgimento di un territorio cittadino negato.

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.