Il bollettino di Segnalazioni Letterarie, numero 1, Settembre 2025
clicca qui per scaricare il pdf del bollettino:
https://www.mobmagazine.it/wp-content/uploads/2025/10/Segnalazioni-Letterarie-settembre-2025.pdf
https://www.mobmagazine.it/wp-content/uploads/2025/10/Segnalazioni-Letterarie-settembre-2025.pdf
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn E’ appena uscito sui principali canali distributivi on line la nuova creatura letteraria di Annamaria Farricelli dal titolo “IN UN SOFFIO DÁMORE”, edizioni WE. Pluripremiata a livello nazionale ed internazionale, Annamaria Farricelli è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. La sua opera…
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Caustico, scoppientante d’inventiva, maneggiatore di uno stile sempre umoristico ma sapientemente dosato, il terzo romanzo dell’autore romano ce lo consegna in gran forma, nuovamente teso nel veicolare messaggi sostanziosi dietro una patina di amaro divertissement, padroneggiato con rara maestria. Il protagonista Ruben, scaltro picaro dei giorni…
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Social media strategist, web copywriter, formatrice digitale per docenti, attivista tramite laboratori esperienziali con il metodo della pedagogia hacker (termine quest’ultimo da lei inteso con accezione non negativa), artista multimediale nonché maestra di arti marziali, Agnese Trocchi è personaggio decisamente fuori dai canoni. Questo romanzo segue…