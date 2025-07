Il ballerino di Tip Tap Tommaso Maria Parazzoli solista dei prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

A Palermo e a Mazara del Vallo i due appuntamenti di questa settimana per l’estate musicale 2025

Palermo – piazza Ruggiero Settimo

venerdì 18 luglio, ore 21

Mazara del Vallo – Atrio dei Gesuiti

sabato 19 luglio, ore 21

Una delle proposte più originali e coinvolgenti della stagione estiva 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è in programma venerdì 18 luglio a Palermo e sabato 19 luglio a Mazara del Vallo, con un programma dedicato alla danza, eseguita o come suggestione per tanti musicisti. Sul podio la giovane e brillante direttrice Hannah von Wiehler, artista dalla formazione cosmopolita e già applaudita nei principali teatri europei, affiancata da un solista di eccezione, il giovanissimo ballerino di tip tap Tommaso Maria Parazzoli.

Il cuore del concerto è proprio il Tap Dance Concerto di Morton Gould, pagina vivacissima composta nel 1952 per un inedito “solista” d’orchestra: non un violinista o un pianista, ma un danzatore. Il tip tap diventa qui un vero e proprio strumento, in dialogo serrato con l’orchestra nei quattro movimenti del concerto, tra lirismo, ironia ed energia travolgente.

Accanto a questo brano sorprendente, due celebri pagine del Novecento: la suite orchestrale da My Fair Lady di Frederick Loewe, tratta dal musical che nel 1956 conquistò Broadway e che è oggi un classico intramontabile anche grazie al film di George Cukor con Audrey Hepburn e la suite da Romeo e Giulietta op. 64 n. 2 di Sergej Prokof’ev che racconta con intensità il momento della separazione dei due amanti dopo le nozze segrete.

Chiudono il concerto le travolgenti Danze polovesiane da Il principe Igor di Aleksandr Borodin, tra le pagine più celebri e trascinanti del repertorio russo, con una scrittura ritmica che anticipa alcune delle soluzioni orchestrali più radicali del Novecento.

La programmazione estiva della FOSS prosegue il 25 luglio in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, il 26 luglio a Bisacquino, il 27 luglio a Ventimiglia di Sicilia con le nacchere di Tomás Martín e José Luis López Antón sul podio.

Programma dettagliato 18 e 19 luglio 2025

Frederick Loewe (Berlino 1901 – Palm Springs 1988)

My Fair Lady, suite orchestrale

Durata:20’

Morton Gould

(New York 1913 – Orlando 1996)

Tap dance concerto

Toccata (Bright and Vigorous)

Pantomime (Very Slow and Held Back)

Minuet (Lyrically Moving)

Rondo (Very Fast and Driving)

Durata: 16’

Sergej Sergeevič Prokof’ev

(Sonzovka, Ekaterinoslav, 1891 – Mosca 1953)

Romeo e Giulietta prima della separazione dalla Suite n. 2 op. 64 ter

Lento, Andante, Adagio, Andante

Durata: 8’

Aleksandr Porfir’evič Borodin

(Pietroburgo, 1833 – 1887)

Danze polovesiane da Il principe Igor

Introduzione: Andantino, Allegro vivo, Allegro, Presto, Moderato alla Breve, Presto, Allegro con spirito, Più animato

Durata: 14’

Hannah von Wiehler (nata Schneider) è una direttrice d’orchestra tra le voci più originali e visionarie della nuova generazione. Poliglotta (parla sei lingue), dall’agosto 2023 è Direttore assistente all’Opéra National de Bordeaux, dove collabora con importanti bacchette di fama internazionale e dove dirige numerosi concerti sinfonici. Nel 2022 ha ricevuto la Carlos Miguel Prieto Conducting Fellowship, la Women Conductors Fellowship della Royal Philharmonic Society e ha partecipato al Verbier Festival. Ha diretto Eugene Onegin a Londra nel 2022, debuttato in Cina, collaborato con Barbara Hannigan e la London Symphony Orchestra e cin Simone Young e la National Symphony di Washington; inciso opere di Ruth Gipps con la London Chamber Orchestra. È fondatrice e direttrice musicale dell’Orchestra VOX di Oxford, impegnata nel rapporto tra musica e impatto sociale, con una programmazione che spazia da Verdi a Michael Gordon e si svolge anche in luoghi non convenzionali come rifugi, ospedali o centri per rifugiati. Americana di nascita, è cresciuta a Mosca, dove ha studiato violino. Laureata a Georgetown, ha conseguito un dottorato a Oxford sul canone di Shchedrin. Dopo aver collaborato con la Mariinsky Foundation of America, ha studiato direzione a San Pietroburgo con Korchmar e seguito masterclass con Paavo Järvi. Appassionata di opera contemporanea, ha recentemente debuttato alla Carnegie Hall con i Sejong Soloists e ha diretto in Italia l’Orchestra di Padova e la Filarmonica Toscanini.

Tommaso Maria Parazzoli è un ballerino di tip tap che ha saputo conquistare il pubblico di tutta Europa. Formatosi presso la Bernstein School of Musical Theatre, ha iniziato nel 2012 e ben presto ha visto modo di esibirsi ui palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Nel corso degli anni, ha brillato in produzioni come Priscilla, Queen of the Desert, Ragtime, Chicago e Crazy for You, ottenendo consensi entusiastici per le sue performance. La sua passione per il tip tap lo ha portato ad allenarsi con leggende mondiali, a vincere numerose borse di studio e riconoscimenti, tra cui il primo posto ai Campionati Mondiali di Tap Dance nelle categorie Trio e Produzione e un piazzamento tra i primi quattro ai Campionati Europei di Tap Dance. I momenti salienti della sua carriera includono apparizioni come ballerino di tip tap solista in programmi televisivi italiani come OnDance e Dalla Strada al Palco, dove ha raggiunto la finale e si è esibito in uno straordinario duetto improvvisato con il famoso cantante pop Nek. Il suo talento è stato ulteriormente riconosciuto quando è stato presentato come solista nel programma televisivo Viva la danza, organizzato dal ballerino ed étoile di fama mondiale Roberto Bolle, con il quale continua a collaborare.

Tommaso Maria Parazzoli

