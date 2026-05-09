“I Volti di Frida”, debutto il 16 maggio al Teatro Fontarò

da | 09 Maggio 2026 | Attualità, Teatro

Debutta venerdì 16 maggio alle ore 21 al Teatro Fontarò I Volti di Frida, nuova produzione della compagnia Prósōpon, spettacolo scritto e diretto da Chiara Torricelli e dedicato alla figura di Frida Kahlo.

Il lavoro teatrale affronta i temi del corpo, del dolore e della necessità della creazione artistica, restituendo al pubblico una lettura contemporanea e frammentata dell’universo della celebre artista messicana. Lontano da una narrazione lineare, lo spettacolo costruisce uno spazio scenico in cui parola, memoria e presenza fisica si intrecciano in una continua tensione.

Sul palco quattro giovani attrici – Sofia Castagna, Elisa Ciriminna, Clara Genova e Sofia Graziano – danno vita a una rappresentazione corale che attraversa e moltiplica la figura di Frida, esplorandone contraddizioni, fragilità e forza espressiva.

La regia tecnica è affidata a Nino Tarantino, con Daniela Vasta nel ruolo di aiuto regia.

Con questa produzione, la neocompagnia Prósōpon inaugura il proprio percorso artistico con uno spettacolo che sceglie una delle icone più intense del Novecento come punto di partenza per una riflessione teatrale sul dolore e sull’identità.

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