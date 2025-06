I Village People e l’OJS del Brass aprono il Sicilia Jazz Festival 22 giugno ore 21.30 Teatro di Verdura

Ampio spazio anche ai Conservatori di Palermo, Catania, Messina, Trapani e Ribera, protagonisti con le classi di jazz e le loro orchestre al Ridotto dello Spasimo, allo Steri e al Real Teatro Santa Cecilia.

Palermo, 22 giugno –Ai nastri di partenza la quinta edizione del Sicilia Jazz Festival 2025, che si terrà il 22 giugno alle ore 21.30 presso il suggestivo Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo. Un grande evento che va a sottolineare l’importanza culturale, artistica e turistica del festival. Come ogni edizione, il SJF conferma la sua vocazione internazionale e il suo impegno verso produzioni orchestrali di alta qualità, portando sul palco una prima assoluta: i Village People, accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

Il Sicilia Jazz Festival continua a crescere, raggiungendo quest’anno un traguardo senza precedenti: ben 85 concerti in programma dal 22 giugno al 6 luglio, con 8 produzioni orchestrali, 61 concerti nell’area dedicata al Village, 14 eventi in decentramento e 2 concerti organizzati in strutture a favore della comunità. Il festival avrà il privilegio di coinvolgere ben 385 musicisti provenienti da diversi angoli del mondo, tra cui polacchi, americani, serbi e olandesi, a testimonianza di un evento sempre più globale.

Quest’anno, in programma cinque prime assolute mondiali, protagoniste le star della musica internazionale come Nina Zilli, Piero Pelù, Jazzmeia Horn e Victor Wooten, insieme ai già citati Village People. Inoltre, saranno presenti tre esclusive nazionali con artisti del calibro di John Pizzarelli, Cecile McLorin e Eliane Elias. Il festival accoglie artisti provenienti da nove Stati diversi e stabilisce collaborazioni con altri festival internazionali, contribuendo così a una rete culturale che supera i confini nazionali. Il successo del Sicilia Jazz Festival è il risultato di un lavoro intenso di alto profilo artistico, frutto dell’impegno del direttore artistico Luca Luzzu, supportato da quattro arrangiatori e cinque direttori d’orchestra, come Domenico Riina, direttore principale, Paolo Lepore, Vito Giordano, Antonino Pedone e Piero Romano. La peculiarità del Sicilia Jazz Festival risiede nella combinazione unica delle performance dei grandi nomi della musica con l’Orchestra Jazz Siciliana, creando un incontro speciale tra talenti affermati e giovani musicisti emergenti.

Il festival avrà luogo in alcuni dei siti più affascinanti del centro storico di Palermo, che costituiranno lo sfondo ideale per i concerti. Ogni serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso i vari stili jazzistici, con produzioni inedite appositamente commissionate che si intrecceranno con le eccellenze locali rappresentate dai Conservatori di Musica siciliani. Le prevendite per i concerti sono già attive sul circuito www.bluetickets.it, dove il pubblico potrà scoprire un calendario ricco di eventi esclusivi visionabile su www.brassgroup.it, tra cui spettacoli di big band e performance di talenti emergenti, non solo siciliani, ma anche di fama internazionale. I concerti offrono un’opportunità unica di ascoltare musica di altissimo livello, con un’attenzione particolare alla sinergia tra artisti affermati e giovani promesse del panorama musicale locale.

Promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, e ideato dal Maestro Ignazio Garsia, il Sicilia Jazz Festival 2025 si presenta come una manifestazione di rilevanza mondiale, grazie alla consulenza artistica e tecnica della Fondazione The Brass Group, braccio operativo della Regione, istituito per legge, 1° febbraio 2006, n. 5. Questo festival rappresenta anche una preziosa occasione di collaborazione tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali, favorendo così un ambiente creativo e produttivo per il panorama musicale siciliano.

Nel cartellone scorrono così grandi nomi del mondo artistico internazionale che si esibiranno tutti con l’Orchestra Jazz Siciliana a cominciare con i Village People il 22 giugno, John Pizzarelli il 24 giugno, Victor Wooten il 26 giugno, Nina Zilli il 28 giugno, Cecile Mclorin Salvant il 30 giugno ed ancora, Jazzmeia il 2 luglio, Piero Pelù il 4 luglio per continuare con Eliane Elias che chiude il Festival il 6 luglio. Saranno presenti anche quest’anno con svariate esibizioni i Dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arturo Toscanini” di Ribera “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, e il “Vincenzo Bellini” di Catania.

Altra importante affermazione che caratterizza il SJF sono le partnership internazionali, realizzate quest’anno grazie alla collaborazione tra il Sicilia Jazz Festival e il World Jazz Network, attiva attraverso la Fondazione The Brass Group, si consolida una rete internazionale che pone la Sicilia al centro di un vivace scambio culturale e musicale. Il risultato è frutto del costante impegno svolto sul piano internazionale da Fabio Lannino, il cui lavoro ha inserito stabilmente la Fondazione in un circuito di prestigiosi festival europei, promuovendo la mobilità artistica e il dialogo creativo tra giovani talenti da tutto il mondo. In occasione della quinta edizione del Festival, la collaborazione con il World Jazz Network, fondato dal noto artista internazionale Alexander Beets, si traduce nella presenza di autorevoli delegazioni provenienti da Olanda (Licks and Brains Big Band), Polonia (Sylwester Ostrowski One Voice), Isole Canarie – Spagna (La Local Jazz Band), e Bulgaria (Antonio Forcione & Cenk Erdogan), testimoniando una visione condivisa che fa del jazz un linguaggio universale capace di unire popoli, storie e tradizioni.

Biglietteria: www.bluetickets.it, www.tickettando.it

Schema prezzi Sicilia Jazz Festival 2025 Abbonamenti Verdura Anno Poltronissima Poltrona Distinti Tribuna numerata 2025 Intero 160€ 150€ 140€ 130€ Ridotto U26 150€ 140€ 130€ 120€ Biglietti singoli Verdura 2025 Fascia A intero 50€ 45€ 40€ 35€ Ridotto U26 45€ 40€ 35€ 30€ Fascia B intero 35€ 30€ 25€ 20€ Ridotto U26 30€ 25€ 20€ 15€

Schema prezzi Sicilia Jazz Festival 2025 Abbonamenti Verdura Anno Poltronissima Poltrona Distinti Tribuna numerata 2025 Intero 160€ 150€ 140€ 130€ Ridotto U26 150€ 140€ 130€ 120€ Biglietti singoli Verdura 2025 Fascia A intero 50€ 45€ 40€ 35€ Ridotto U26 45€ 40€ 35€ 30€ Fascia B intero 35€ 30€ 25€ 20€ Ridotto U26 30€ 25€ 20€ 15€