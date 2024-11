 I The Fottutissimi tornano con il singolo “Padre Nostro”

“Padre Nostro” è il nuovo singolo dei The Fottutissimi, disponibile su tutti i digital stores a partire da venerdì 8 novembre. Dopo ChatGPT, la band torna con un altro brano capace di suscitare riflessioni e interrogativi profondi.

Questa volta i The Fottutissimi raccontano, attraverso il loro rock alternativo graffiante, le sfumature del lavorare a stretto contatto con pazienti psichiatrici, esplorando questa esperienza come privilegio e come sfortuna.

“Ogni giorno ciò che vedi e senti ti mette alla prova e, per quanto cerchi di rimanere distante, finisci inevitabilmente coinvolto nelle loro vite difficili, frammentate, segnate da esperienze vissute a metà o mai vissute del tutto. Ho udito così tante imprecazioni finire nel vuoto cosmico da spingermi a scrivere una preghiera. Una preghiera per tutti gli inascoltati ed ignorati da quell’entità presunta onnipotente che dovrebbe essere misericordiosa. E Dio, se ci fosse, dovrebbe almeno mostrare un po’ di gratitudine ai suoi fans più accaniti”

Il brano è dedicato a Massimo Cotto.

Link streaming: https://lnkfi.re/padrenostro

Credits:

Scritto da: Leonardo Landi, Michele Bellagamba, Mattia Priori, Antonio Andreoli

Eseguito da: The fottutissimi

Prodotto da: Michele Bellagamba

Registrato da: Michele Bellagamba

Assistente registrazione: Giovanni Caprini

Mixing: Michele Bellagamba

Mastering: Alessandro Ciuffetti

Biografia:

I The Fottutissimi oggi sono Mattia Priori, Lello Landi, Luca Regini, Antonio Andreoli e Michele Bellagamba. Nel 2008 lavorano al primo album, One Day, nello studio del loro amico e primo produttore artistico Graziano Ragni con il quale realizzeranno anche Bad Grass Never Dies(2009), album che gli aprirà le porte della scena rock Milanese fino a conseguire nel 2010 la vittoria di Rock Targato Italia. Rocknroll Guru arriva nel 2011 ed è il terzo album, più intimista rispetto ai precedenti. Segue Mercoledì Babilonia(2013),prodotto artisticamente dal vincitore del Grammy come migliore produzione rock latina ossia Jason Carmer.

Dopo l’uscita dal gruppo di Federico e Davide la band mette in organico Antonio Andreoli(chitarra) e Michele Bellagamba(batteria).

Il giorno di Natale 2021 pubblicano “Discorsi sconnessi 2006-2022”, la prima collection dei The Fottutissimi. Nelle estati 2022 e 2023 si è ripetuta più volte la collaborazione con il dj e giornalista di Radio Virgin Massimo Cotto, amico della band, in una serie di live introdotti dai racconti e parole dello stesso.

La band, guidata in quest’ultimo periodo da Lello Landi, affiancato dal batterista e produttore Michele Bellagamba, ha accolto tra i propri membri il chitarrista Luca Regini ed ora, dopo la pubblicazione di ChatGPT, è pronta per la pubblicazione di Padre Nostro, il secondo singolo tratto da ciò che è stato scritto ed inciso in questo ultimo anno.

Instagram: https://www.instagram.com/the_fottutissimi

Facebook: https://www.facebook.com/thefottutissimi/

Sito: https://www.thefottutissimi.com/

Nota:

