I quartetti di Haydn, Schubert e Mendelssohn a Villa Niscemi

Protagonista dell’ultimo appuntamento della Stagione estiva degli Amici della Musica sarà il New Era Quartet

Villa Niscemi, giovedì 28 agosto ore 21.00

Biglietti disponibili su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

Giovani talenti internazionali per l’ultimo appuntamento della Stagione estiva dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: a Villa Niscemi, giovedì 28 agosto alle ore 21.00, per concludere l’estate musicale dell’Associazione, sarà il New Era Quartet,ensemble di giovani musicisti nato nel 2021 presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. La formazione è composta da Kristina Mlinar e Teodora Kaličanin (violini), Daniele Valabrega (viola), Alessandro Pietro Dore (violoncello), provenienti dalla Serbia/Bosnia ed Erzegovina, Montenegro ed Italia. Per il pubblico degli Amici della Musica eseguiranno ilQuartetto per archi n. 1 in Sol maggiore Op. 77diJoseph Haydn, il “Quartettensatz” in Do minore D. 703di Franz Schubert e ilQuartetto per archi n. 2 in La minore Op. 13 di Felix Mendelssohn.

Il concerto fa parte del Festival “Musica Con Vista”, manifestazione organizzata dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo. Inoltre la manifestazione vede il sostegno di Poste Italiane.

Diversi sono i riconoscimenti che in pochi anni il New Era Quartet ha ottenuto, come il Premio Speciale al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Giulio Rospigliosi” nel 2023, che gli ha permesso di essere invitati al festival in Francia “Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe”, e nello stesso anno il “Premio Nazionale delle Arti” in rappresentanza del Conservatorio Tartini di Trieste. Nel gennaio 2024 ottengono il primo premio al Premio per la Musica “Lilian Caraian” XXXVI Edizione. Nell’aprile del 2024, il New Era Quartet ha avuto l’onore di ricevere a Trieste il “Premio Giovani Eccellenze” per la Musica d’Insieme, assegnato dell’Arciduchessa Herta Margarethe d’Asburgo-Lorena, Fondatrice e Presidente dell’Associazione “Flame of Peace”.

I biglietti del concerto (10€ intero, 8€ ridotto per over 65 e under 40) sono già in vendita sul circuito TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net. Gli abbonati alla Stagione 2024/2025 potranno acquistare il giorno stesso del concerto al botteghino di Villa Niscemi al costo promozionale di 5€ e, contestualmente, potranno rinnovare l’abbonamento alla Stagione 2025/2026.

Box Office

Punto vendita principale

Box Office c/o MilleMondi

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091335566

dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Altri punti vendita

Di Piazza Cartoleria via Marchese di Villabianca 91

Borzì Viaggi – Tickets Sicilia via Gioacchino di Marzo 42

Siciliamando via dell’Autonomia Siciliana 116

Tabaccheria 291 via Franz Liszt 11

Di Maria Viaggi – Tickets Sicilia via dei Nebrodi 65

La tua edicola piazza Castelforte

Bar Rosanero piazzetta Porta Reale