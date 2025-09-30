“I Ponti di Madison County” – 30 anni fa il Film

Incluso nei cento migliori film romantici della storia

Del cinema, cupido prende la mira e la freccia scocca

Situazione complicata, nessuna possibilità consolatoria

Attraversato da un’esistenza che lascia l’amaro in bocca.

Un film sui generis, che non si avvale di tanti inutili orpelli

Ma di una monotona quotidianità che viene data per scontata

Che nel nome della famiglia, si rinuncia ai sogni più belli

Che la vita, come la si immaginava, poi così non è stata.

L’incontro con Robert, fotografo, in città per un servizio

Sui Ponti di Madison County, spezza la routine dalla cima

Di Francesca, donna sposata che dà voce al suo silenzio

Che con lui è così se stessa, come mai lo era stata prima.

Tutta la famiglia è via per quattro giorni per una fiera

Così Francesca resta sola in casa ché alla fattoria bada

E’ un tradimento, ma non una storia d’amore passeggera

I legami impossibili viaggiano sempre sulla stessa strada.

Ma quei quattro giorni possono regalare tutta un’esistenza

Ché risvegliano l’intensità dei sentimenti da tempo sopiti

Gesti semplici, tenerezza, passione, tutto in quella stanza

Momenti molto intimi, magici, struggenti e certo disinibiti.

Ma non è sempre l’amore a vincere su tutto il resto

Se il marito è devoto, e ci sono figli, è più complicato

Le valigie preparate per l’abbandono, disfatte presto

Il senso di colpa brucia di più di quel fuoco divampato.

Ma non si dicono addio perché lui ci crede e spera

L’indomani, quando tutta la famiglia fa ritorno a casa

E’ difficile riprendere in mano quella vita così com’era

Non basta più, da un’angoscia disperata l’anima pervasa.

Un film romantico, con Eastwood attore e regista apicale

La scena sotto la pioggia, ci bagna il viso di lacrime copiose

Clint e Meryl nell’intensissimo coinvolgimento emozionale

Fanno nascere il dubbio che non vi siano né finzioni né pose.

Gli amori impossibili sono quelli che durano per sempre

Che non ti fanno mai viaggiare con un bagaglio leggero

Ma il ricordo di quei giorni indimenticabili ha forti tempre

Neppure la loro forzata lontananza ne scalfisce il pensiero.

Ma l’imprevedibilità del destino, che a tempo debito regala

Briciole di memoria di quella felicità e della grazia il suo stato

Farà partecipi i figli di quell’amore sacrificato che spezzò l’ala

Nei diari e in quel fascio di lettere dove tutto viene svelato.

Maria Rosa Bernasconi