“I Ponti di Madison County” – 30 anni fa il Film

Incluso nei cento migliori film romantici della storia
Del cinema, cupido prende la mira e la freccia scocca
Situazione complicata, nessuna possibilità consolatoria
Attraversato da un’esistenza che lascia l’amaro in bocca.

Un film sui generis, che non si avvale di tanti inutili orpelli
Ma di una monotona quotidianità che viene data per scontata
Che nel nome della famiglia, si rinuncia ai sogni più belli
Che la vita, come la si immaginava, poi così non è stata.

L’incontro con Robert, fotografo, in città per un servizio
Sui Ponti di Madison County, spezza la routine dalla cima
Di Francesca, donna sposata che dà voce al suo silenzio
Che con lui è così se stessa, come mai lo era stata prima.

Tutta la famiglia è via per quattro giorni per una fiera
Così Francesca resta sola in casa ché alla fattoria bada 
E’ un tradimento, ma non una storia d’amore passeggera
I legami impossibili viaggiano sempre sulla stessa strada.

Ma quei quattro giorni possono regalare tutta un’esistenza
Ché risvegliano l’intensità dei sentimenti da tempo sopiti
Gesti semplici, tenerezza, passione, tutto in quella stanza
Momenti molto intimi, magici, struggenti e certo disinibiti.

Ma non è sempre l’amore a vincere su tutto il resto
Se il marito è devoto, e ci sono figli, è più complicato
Le valigie preparate per l’abbandono, disfatte presto
Il senso di colpa brucia di più di quel fuoco divampato.

Ma non si dicono addio perché lui ci crede e spera
L’indomani, quando tutta la famiglia fa ritorno a casa
E’ difficile riprendere in mano quella vita così com’era
Non basta più, da un’angoscia disperata l’anima pervasa.

Un film romantico, con Eastwood attore e regista apicale
La scena sotto la pioggia, ci bagna il viso di lacrime copiose
Clint e Meryl nell’intensissimo coinvolgimento emozionale
Fanno nascere il dubbio che non vi siano né finzioni né pose.

Gli amori impossibili sono quelli che durano per sempre
Che non ti fanno mai viaggiare con un bagaglio leggero
Ma il ricordo di quei giorni indimenticabili ha forti tempre
Neppure la loro forzata lontananza ne scalfisce il pensiero.

Ma l’imprevedibilità del destino, che a tempo debito regala
Briciole di memoria di quella felicità e della grazia il suo stato
Farà partecipi i figli di quell’amore sacrificato che spezzò l’ala
Nei diari e in quel fascio di lettere dove tutto viene svelato.

Maria Rosa Bernasconi

