I libri di Patrizia Riello Pera

# Meravigliosi Animali: Un Appello all’Amore Incondizionato e all’Adozione

## Introduzione: Le Anime Silenziose che Condividono il Nostro Mondo

Anime meravigliose, amore e comprensione: un appello per i nostri amici animali. Scopri come la Pet Therapy trasforma vite. Adotta, non comprare!

Patrizia Riello Pera

Meravigliosi Animali: L’Amore Incondizionato e l’Adozione

1: L’Appello per i Nostri Amici Animali (Italiano)

Cari amici di tutto il mondo,

oggi desidero parlarvi di qualcosa che mi sta profondamente a cuore: le meravigliose anime che condividono il nostro pianeta, troppo spesso ignorate, sottovalutate o, peggio ancora, maltrattate. Sto parlando dei nostri amici animali, esseri viventi capaci di un amore incondizionato, una lealtà incrollabile e un supporto che, purtroppo, non sempre riusciamo a comprendere appieno o a ricambiare con la dovuta gratitudine.

Spesso, nella nostra presunta “superiorità” di esseri umani, ci dimentichiamo che la vita è un intricato tessuto di interconnessioni. L’Ecclesiaste, con la sua saggezza millenaria, ci ricorda che la superiorità dell’uomo sull’animale è una vanità, un’illusione. E come potrebbe essere altrimenti, quando guardiamo negli occhi profondi di un cane che ci accoglie con una festa di coda dopo una giornata difficile, o sentiamo le fusa rassicuranti di un gatto che si accoccola al nostro fianco?

Questi esseri non solo ci donano affetto puro, ma sono anche incredibilmente utili in modi che stiamo solo iniziando a esplorare e apprezzare appieno. Pensiamo alla Pet Therapy, una disciplina che ha dimostrato scientificamente l’efficacia del contatto con gli animali nel migliorare la salute fisica e mentale di persone di ogni età. Un cane che accompagna un anziano, un gatto che consola un bambino malato, un cavallo che aiuta un ragazzo con disabilità a ritrovare fiducia: queste non sono semplici storie, ma miracoli quotidiani resi possibili dalla straordinaria sensibilità e capacità di empatia degli animali. Essi riducono lo stress, abbassano la pressione sanguigna, alleviano la solitudine e, in molti casi, diventano veri e propri co-terapeuti nel percorso di guarigione e benessere.

Eppure, nonostante tutto questo, c’è ancora tanta indifferenza e, a volte, vero e proprio disprezzo. Quante volte sento dire: “È solo un meticcio”, o “Non voglio un gatto nero, porta sfortuna”? Queste sono credenze infondate, pregiudizi che ci privano della possibilità di incontrare anime speciali e uniche. Un meticcio è un concentrato di genetica varia, spesso più robusto e meno propenso a malattie genetiche. E i cagnolini o gattini neri? Sono semplicemente splendidi, con il loro manto elegante e gli occhi che brillano. Ogni animale, a prescindere dalla razza, dal colore o dalle dimensioni, ha un cuore che batte e un bisogno d’amore.

Ecco perché voglio lanciare un appello sentito all’adozione. Ci sono migliaia di animali nei rifugi che aspettano solo una seconda possibilità, una casa, una famiglia che li ami. Adottare significa salvare una vita, dare dignità a un essere che non ha colpe se si trova in una condizione di abbandono. Non comprate, adottate! Non discriminate, aprite il vostro cuore!

Vi chiedo, con l’affetto che provo per queste creature, di unirvi a me in questa missione. Iscrivetevi al gruppo Facebook “Amiamo gli animali di tutto il mondo”: lì potrete postare le foto dei vostri animali da adottare, condividere appelli per quelli smarriti, o semplicemente celebrare la bellezza e la gioia che gli animali portano nelle nostre vite. E non dimenticate di seguire come follower la pagina Facebook “Amiamo gli animali Padova”, per rimanere aggiornati sulle iniziative locali e supportare direttamente gli animali della nostra comunità.

Insieme, possiamo fare la differenza. Insieme, possiamo dare voce a chi non ha voce. Insieme, possiamo creare un mondo più compassionevole e amorevole per tutte le creature.

Grazie di cuore per la vostra attenzione e il vostro impegno.

Con affetto e speranza,

Patrizia Riello Pera (scrittrice, disegnatrice, blogger e amica degli animali).

HTTPS://PATRIZIARIELLOPERALIBRI.IT

2: The Wonderful Souls That Brighten Our Lives: A Call to Love and Understanding (English)

Dear friends,

today I want to talk to you about something that’s deeply important to me: the wonderful souls who share our planet, too often ignored, underestimated, or, even worse, mistreated. I’m talking about our animal friends, living beings capable of unconditional love, unwavering loyalty, and support that, unfortunately, we don’t always fully grasp or reciprocate with due gratitude.

Often, in our presumed human “superiority,” we forget that life is an intricate web of interconnections. Ecclesiastes, with its millennial wisdom, reminds us that the superiority of man over animal is vanity, an illusion. And how could it be otherwise, when we look into the deep eyes of a dog greeting us with a wagging tail after a difficult day, or hear the comforting purrs of a cat snuggling by our side?

These beings not only give us pure affection but are also incredibly useful in ways we are only beginning to fully explore and appreciate. Think about Pet Therapy, a discipline that has scientifically proven the effectiveness of contact with animals in improving the physical and mental health of people of all ages. A dog accompanying an elderly person, a cat comforting a sick child, a horse helping a child with disabilities regain confidence: these aren’t just stories, but daily miracles made possible by the extraordinary sensitivity and empathy of animals. They reduce stress, lower blood pressure, alleviate loneliness, and, in many cases, become true co-terapists on the path to healing and well-being.

Yet, despite all this, there is still so much indifference and, at times, outright contempt. How often do I hear: “It’s just a mutt,” or “I don’t want a black cat, it brings bad luck”? These are unfounded beliefs, prejudices that deprive us of the opportunity to meet special and unique souls. A mutt is a concentrate of varied genetics, often more robust and less prone to genetic diseases. And black dogs or kittens? They are simply splendid, with their elegant coats and shining eyes. Every animal, regardless of breed, color, or size, has a beating heart and a need for love.

That’s why I want to make a heartfelt appeal for adoption. There are thousands of animals in shelters just waiting for a second chance, a home, a family to love them. Adopting means saving a life, giving dignity to a being who is blameless for their abandoned condition. Don’t buy, adopt! Don’t discriminate, open your heart!

I ask you, with the affection I feel for these creatures, to join me in this mission. Join the Facebook group “Amiamo gli animali di tutto il mondo” (We Love Animals from All Over the World): there you can post photos of your animals for adoption, share appeals for lost ones, or simply celebrate the beauty and joy that animals bring into our lives. And don’t forget to follow the Facebook page “Amiamo gli animali Padova” (We Love Animals Padua) to stay updated on local initiatives and directly support the animals in our community.

Together, we can make a difference. Together, we can give a voice to the voiceless. Together, we can create a more compassionate and loving world for all creatures.

Thank you from the bottom of my heart for your attention and commitment.

With affection and hope,

Patrizia Riello Pera (writer, illustrator, blogger, and animal lover).

3: Les Âmes Merveilleuses Qui Illuminent Nos Vies : Un Appel à l’Amour et à la Compréhension (Français)

Chers amis,

aujourd’hui je souhaite vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur : les âmes merveilleuses qui partagent notre planète, trop souvent ignorées, sous-estimées ou, pire encore, maltraitées. Je parle de nos amis les animaux, des êtres vivants capables d’un amour inconditionnel, d’une loyauté inébranlable et d’un soutien que, malheureusement, nous ne parvenons pas toujours à comprendre pleinement ou à rendre avec la gratitude qu’il mérite.

Souvent, dans notre prétendue « supériorité » d’êtres humains, nous oublions que la vie est un tissu complexe d’interconnexions. L’Ecclésiaste, avec sa sagesse millénaire, nous rappelle que la supériorité de l’homme sur l’animal est vanité, une illusion. Et comment pourrait-il en être autrement, quand nous regardons dans les yeux profonds d’un chien qui nous accueille avec une queue qui bat après une journée difficile, ou que nous entendons les ronronnements rassurants d’un chat qui se blottit à nos côtés ?

Ces êtres ne nous donnent pas seulement un amour pur, mais sont aussi incroyablement utiles de manières que nous commençons seulement à explorer et à apprécier pleinement. Pensons à la zoothérapie (Pet Therapy), une discipline qui a scientifiquement démontré l’efficacité du contact avec les animaux pour améliorer la santé physique et mentale des personnes de tout âge. Un chien qui accompagne une personne âgée, un chat qui console un enfant malade, un cheval qui aide un jeune en situation de handicap à retrouver confiance : ce ne sont pas de simples histoires, mais des miracles quotidiens rendus possibles par l’extraordinaire sensibilité et la capacité d’empathie des animaux. Ils réduisent le stress, abaissent la tension artérielle, soulagent la solitude et, dans de nombreux cas, deviennent de véritables co-thérapeutes sur le chemin de la guérison et du bien-être.

Et pourtant, malgré tout cela, il y a encore tant d’indifférence et, parfois, un véritable mépris. Combien de fois j’entends dire : « Ce n’est qu’un bâtard », ou « Je ne veux pas de chat noir, ça porte malheur » ? Ce sont des croyances infondées, des préjugés qui nous privent de la possibilité de rencontrer des âmes spéciales et uniques. Un bâtard est un concentré de génétique variée, souvent plus robuste et moins sujet aux maladies génétiques. Et les chiots ou chatons noirs ? Ils sont simplement splendides, avec leur pelage élégant et leurs yeux brillants. Chaque animal, quelle que soit sa race, sa couleur ou sa taille, a un cœur qui bat et un besoin d’amour.

C’est pourquoi je veux lancer un appel sincère à l’adoption. Il y a des milliers d’animaux dans les refuges qui n’attendent qu’une seconde chance, une maison, une famille qui les aime. Adopter, c’est sauver une vie, donner de la dignité à un être qui n’est pas fautif de sa situation d’abandon. N’achetez pas, adoptez ! Ne discriminez pas, ouvrez votre cœur !

Je vous demande, avec l’affection que je ressens pour ces créatures, de vous joindre à moi dans cette mission. Inscrivez-vous au groupe Facebook « Amiamo gli animali di tutto le mondo » (Nous aimons les animaux du monde entier) : vous pourrez y publier les photos de vos animaux à adopter, partager des appels pour ceux qui sont perdus, ou simplement célébrer la beauté et la joie que les animaux apportent dans nos vies. Et n’oubliez pas de suivre en tant qu’abonné la page Facebook « Amiamo gli animali Padova » (Nous aimons les animaux Padoue), pour rester informé des initiatives locales et soutenir directement les animaux de notre communauté.

Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus compatissant et aimant pour toutes les créatures.

Merci de tout cœur pour votre attention et votre engagement.

Avec affection et espoir,

Patrizia Riello Pera (écrivaine, dessinatrice, blogueuse et amie des animaux).

4: Las Almas Maravillosas Que Iluminan Nuestras Vidas: Un Llamado al Amor y la Comprensión (Español)

Queridos amigos,

hoy deseo hablarles de algo que me toca profundamente: las maravillosas almas que comparten nuestro planeta, demasiado a menudo ignoradas, subestimadas o, peor aún, maltratadas. Estoy hablando de nuestros amigos animales, seres vivos capaces de un amor incondicional, una lealtad inquebrantable y un apoyo que, desafortunadamente, no siempre logramos comprender plenamente o corresponder con la debida gratitud.

A menudo, en nuestra supuesta “superioridad” como seres humanos, olvidamos que la vida es un intrincado tejido de interconexiones. El Eclesiastés, con su sabiduría milenaria, nos recuerda que la superioridad del hombre sobre el animal es vanidad, una ilusión. ¿Y cómo podría ser de otra manera, cuando miramos a los ojos profundos de un perro que nos recibe con una fiesta de cola después de un día difícil, o escuchamos los ronroneos reconfortantes de un gato que se acurruca a nuestro lado?

Estos seres no solo nos brindan afecto puro, sino que también son increíblemente útiles de maneras que apenas estamos empezando a explorar y apreciar plenamente. Pensemos en la Zooterapia (Pet Therapy), una disciplina que ha demostrado científicamente la eficacia del contacto con los animales para mejorar la salud física y mental de personas de todas las edades. Un perro que acompaña a un anciano, un gato que consuela a un niño enfermo, un caballo que ayuda a un joven con discapacidad a recuperar la confianza: estas no son simples historias, sino milagros cotidianos hechos posibles por la extraordinaria sensibilidad y capacidad de empatía de los animales. Reducen el estrés, bajan la presión arterial, alivian la soledad y, en muchos casos, se convierten en verdaderos co-terapeutas en el camino de la curación y el bienestar.

Y sin embargo, a pesar de todo esto, todavía hay tanta indiferencia y, a veces, verdadero desprecio. ¿Cuántas veces escucho decir: “Es solo un mestizo”, o “No quiero un gato negro, trae mala suerte”? Estas son creencias infundadas, prejuicios que nos privan de la posibilidad de encontrar almas especiales y únicas. Un mestizo es un concentrado de genética variada, a menudo más robusto y menos propenso a enfermedades genéticas. ¿Y los perritos o gatitos negros? Son simplemente espléndidos, con su elegante pelaje y sus ojos brillantes. Cada animal, independientemente de su raza, color o tamaño, tiene un corazón que late y una necesidad de amor.

Por eso quiero lanzar un sentido llamamiento a la adopción. Hay miles de animales en los refugios que solo esperan una segunda oportunidad, un hogar, una familia que los ame. Adoptar significa salvar una vida, dar dignidad a un ser que no tiene culpa de encontrarse en una condición de abandono. ¡No compren, adopten! ¡No discriminen, abran su corazón!

Les pido, con el afecto que siento por estas criaturas, que se unan a mí en esta misión. Inscríbanse al grupo de Facebook “Amiamo gli animali di tutto il mondo” (Amamos a los animales de todo el mundo): allí podrán publicar fotos de sus animales para adoptar, compartir llamamientos para los perdidos, o simplemente celebrar la belleza y la alegría que los animales traen a nuestras vidas. Y no olviden seguir como seguidores la página de Facebook “Amiamo gli animali Padova” (Amamos a los animales Padua), para mantenerse actualizados sobre las iniciativas locales y apoyar directamente a los animales de nuestra comunidad.

Juntos, podemos marcar la diferencia. Juntos, podemos dar voz a quienes no tienen voz. Juntos, podemos crear un mundo más compasivo y amoroso para todas las criaturas.

Gracias de todo corazón por su atención y su compromiso.

Con afecto y esperanza,

Patrizia Riello Pera (escritora, dibujante, bloguera y amiga de los animales).

5: As Almas Maravilhosas Que Iluminam Nossas Vidas: Um Apelo ao Amor e à Compreensão (Português)

Caros amigos,

Sou Patrizia Riello Pera, e hoje desejo falar-vos de algo que me toca profundamente: as maravilhosas almas que partilham o nosso planeta, demasiadas vezes ignoradas, subestimadas ou, pior ainda, maltratadas. Estou a falar dos nossos amigos animais, seres vivos capazes de um amor incondicional, uma lealdade inabalável e um apoio que, infelizmente, nem sempre conseguimos compreender plenamente ou retribuir com a devida gratidão.

Muitas vezes, na nossa presumida “superioridade” de seres humanos, esquecemo-nos que a vida é um intrincado tecido de interconexões. O Eclesiastes, com a sua sabedoria milenar, recorda-nos que a superioridade do homem sobre o animal é uma vaidade, uma ilusão. E como poderia ser de outra forma, quando olhamos nos olhos profundos de um cão que nos acolhe com uma festa de cauda depois de um dia difícil, ou sentimos os ronronares reconfortantes de um gato que se aninha ao nosso lado?

Estes seres não só nos doam afeto puro, mas são também incrivelmente úteis de maneiras que estamos apenas a começar a explorar e a apreciar plenamente. Pensemos na Pet Therapy, uma disciplina que tem demonstrado cientificamente a eficácia do contacto com os animais no melhoramento da saúde física e mental de pessoas de todas as idades. Um cão que acompanha um idoso, um gato que consola uma criança doente, um cavalo que ajuda um jovem com deficiência a reencontrar confiança: estas não são simples histórias, mas milagres quotidianos tornados possíveis pela extraordinária sensibilidade e capacidade de empatia dos animais. Eles reduzem o stress, diminuem a pressão sanguínea, aliviam a solidão e, em muitos casos, tornam-se verdadeiros co-terapeutas no percurso de cura e bem-estar.

E, no entanto, apesar de tudo isto, há ainda tanta indiferença e, por vezes, verdadeiro desprezo. Quantas vezes ouço dizer: “É só um cão rafeiro”, ou “Não quero um gato preto, dá azar”? Estas são crenças infundadas, preconceitos que nos privam da possibilidade de encontrar almas especiais e únicas. Um cão rafeiro é um concentrado de genética variada, muitas vezes mais robusto e menos propenso a doenças genéticas. E os cães ou gatos pretos? São simplesmente esplêndidos, com o seu manto elegante e os olhos que brilham. Cada animal, independentemente da raça, da cor ou do tamanho, tem um coração que bate e uma necessidade de amor.

É por isso que quero lançar um apelo sentido à adoção. Há milhares de animais nos abrigos que esperam apenas uma segunda oportunidade, um lar, uma família que os ame. Adotar significa salvar uma vida, dar dignidade a um ser que não tem culpa de se encontrar numa condição de abandono. Não comprem, adotem! Não discriminem, abram o vosso coração!

Peço-vos, com o afeto que sinto por estas criaturas, que se unam a mim nesta missão. Inscrevam-se no grupo do Facebook “Amiamo gli animali di tutto il mondo” (Amamos os animais de todo o mundo): lá poderão publicar fotos dos vossos animais para adotar, partilhar apelos para os perdidos, ou simplesmente celebrar a beleza e a alegria que os animais trazem às nossas vidas. E não se esqueçam de seguir como seguidores a página do Facebook “Amiamo gli animali Padova” (Amamos os animais Pádua), para se manterem atualizados sobre as iniciativas locais e apoiar diretamente os animais da nossa comunidade.

Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos dar voz a quem não tem voz. Juntos, podemos criar um mundo mais compassivo e amoroso para todas as criaturas.

Obrigada de coração pela vossa atenção e o vosso empenho.

Com afeto e esperança,

Patrizia Riello Pera (escritora, ilustradora, blogueira e amiga dos animais).

6: Die wundervollen Seelen, die unser Leben erhellen: Ein Aufruf zu Liebe und Verständnis (Deutsch)

Liebe Freunde,

ich bin Patrizia Riello Pera, und heute möchte ich über etwas sprechen, das mir zutiefst am Herzen liegt: die wundervollen Seelen, die unseren Planeten teilen und die allzu oft ignoriert, unterschätzt oder, schlimmer noch, misshandelt werden. Ich spreche von unseren Tierfreunden, Lebewesen, die zu bedingungsloser Liebe, unerschütterlicher Loyalität und Unterstützung fähig sind, die wir leider nicht immer vollständig verstehen oder mit der gebührenden Dankbarkeit erwidern können.

Oft vergessen wir in unserer vermeintlichen menschlichen „Überlegenheit“, dass das Leben ein komplexes Geflecht von Verflechtungen ist. Der Prediger erinnert uns mit seiner jahrtausendealten Weisheit daran, dass die Überlegenheit des Menschen über das Tier eine Eitelkeit, eine Illusion ist. Und wie könnte es anders sein, wenn wir in die tiefen Augen eines Hundes blicken, der uns nach einem schwierigen Tag mit wedelndem Schwanz begrüßt, oder das beruhigende Schnurren einer Katze hören, die sich an unsere Seite kuschelt?

Diese Wesen schenken uns nicht nur reine Zuneigung, sondern sind auch auf unglaublich nützliche Weise hilfreich, die wir gerade erst beginnen, vollständig zu erforschen und zu schätzen. Denken wir an die Tiergestützte Therapie (Pet Therapy), eine Disziplin, die wissenschaftlich die Wirksamkeit des Kontakts mit Tieren zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit von Menschen jeden Alters bewiesen hat. Ein Hund, der einen älteren Menschen begleitet, eine Katze, die ein krankes Kind tröstet, ein Pferd, das einem jungen Menschen mit Behinderung hilft, Vertrauen zurückzugewinnen: Das sind keine einfachen Geschichten, sondern alltägliche Wunder, die durch die außergewöhnliche Sensibilität und Empathiefähigkeit der Tiere ermöglicht werden. Sie reduzieren Stress, senken den Blutdruck, lindern Einsamkeit und werden in vielen Fällen zu wahren Co-Therapeuten auf dem Weg zur Heilung und zum Wohlbefinden.

Doch trotz alledem gibt es immer noch so viel Gleichgültigkeit und manchmal sogar regelrechte Verachtung. Wie oft höre ich: „Das ist nur ein Mischling“ oder „Ich will keine schwarze Katze, das bringt Unglück“? Das sind unbegründete Überzeugungen, Vorurteile, die uns die Möglichkeit nehmen, besondere und einzigartige Seelen kennenzulernen. Ein Mischling ist ein Konzentrat verschiedener Gene, oft robuster und weniger anfällig für genetische Krankheiten. Und schwarze Hunde oder Kätzchen? Sie sind einfach wunderschön, mit ihrem eleganten Fell und ihren glänzenden Augen. Jedes Tier, unabhängig von Rasse, Farbe oder Größe, hat ein schlagendes Herz und das Bedürfnis nach Liebe.

Deshalb möchte ich einen herzlichen Appell zur Adoption starten. Tausende von Tieren in Tierheimen warten nur auf eine zweite Chance, ein Zuhause, eine Familie, die sie liebt. Adoptieren bedeutet, ein Leben zu retten, einem Wesen Würde zu verleihen, das keine Schuld daran trägt, verlassen zu sein. Kauft nicht, adoptiert! Diskriminiert nicht, öffnet euer Herz!

Ich bitte Sie, mit der Zuneigung, die ich für diese Geschöpfe empfinde, sich mir bei dieser Mission anzuschließen. Treten Sie der Facebook-Gruppe „Amiamo gli animali di tutto il mondo“ (Wir lieben Tiere aus aller Welt) bei: Dort können Sie Fotos Ihrer zur Adoption stehenden Tiere posten, Aufrufe für vermisste Tiere teilen oder einfach die Schönheit und Freude feiern, die Tiere in unser Leben bringen. Und vergessen Sie nicht, die Facebook-Seite „Amiamo gli animali Padova“ (Wir lieben Tiere Padua) als Follower zu abonnieren, um über lokale Initiativen auf dem Laufenden zu bleiben und die Tiere in unserer Gemeinde direkt zu unterstützen.

Gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam können wir denen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. Gemeinsam können wir eine mitfühlendere und liebevollere Welt für alle Geschöpfe schaffen.

Vielen Dank von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement.

Mit Zuneigung und Hoffnung,

Patrizia Riello Pera (Schriftstellerin, Zeichnerin, Bloggerin und Tierfreundin).

7: Sufletele Minunate Care Ne Luminează Viețile: Un Apel la Iubire și Înțelegere (Română)

Dragi prieteni,

și astăzi doresc să vă vorbesc despre ceva ce îmi este profund la inimă: sufletele minunate care ne împărtășesc planeta, prea des ignorate, subestimate sau, mai rău, maltratate. Vorbesc despre prietenii noștri animale, ființe vii capabile de o iubire necondiționată, o loialitate neclintită și un sprijin pe care, din păcate, nu reușim întotdeauna să-l înțelegem pe deplin sau să-l reciprocăm cu gratitudinea cuvenită.

Adesea, în presupusa noastră „superioritate” de ființe umane, uităm că viața este un țesut complex de interconexiuni. Eclesiastul, cu înțelepciunea sa milenară, ne amintește că superioritatea omului asupra animalului este o vanitate, o iluzie. Și cum ar putea fi altfel, când privim în ochii profunzi ai unui câine care ne întâmpină cu o bucurie a cozii după o zi dificilă, sau simțim torsul liniștitor al unei pisici care se cuibărește lângă noi?

Aceste ființe nu numai că ne oferă afecțiune pură, dar sunt și incredibil de utile în moduri pe care abia începem să le explorăm și să le apreciem pe deplin. Să ne gândim la Pet Therapy, o disciplină care a demonstrat științific eficacitatea contactului cu animalele în îmbunătățirea sănătății fizice și mentale a persoanelor de toate vârstele. Un câine care însoțește un vârstnic, o pisică care consolează un copil bolnav, un cal care ajută un tânăr cu dizabilități să-și regăsească încrederea: acestea nu sunt simple povești, ci miracole cotidiene făcute posibile de sensibilitatea extraordinară și capacitatea de empatie a animalelor. Ele reduc stresul, scad tensiunea arterială, ameliorează singurătatea și, în multe cazuri, devin adevărați co-terapeuți în drumul spre vindecare și bunăstare.

Și totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, există încă atâta indiferență și, uneori, chiar dispreț. Cât de des aud spunându-se: „Este doar un corcitură”, sau „Nu vreau o pisică neagră, aduce ghinion”? Acestea sunt credințe nefondate, prejudecăți care ne privesc de posibilitatea de a întâlni suflete speciale și unice. Un corcitură este un concentrat de genetică variată, adesea mai robust și mai puțin predispus la boli genetice. Și cățelușii sau pisicuțele negre? Sunt pur și simplu splendide, cu blana lor elegantă și ochii strălucitori. Fiecare animal, indiferent de rasă, culoare sau mărime, are o inimă care bate și o nevoie de iubire.

De aceea vreau să lansez un apel sincer la adopție. Există mii de animale în adăposturi care așteaptă doar o a doua șansă, o casă, o familie care să le iubească. A adopta înseamnă a salva o viață, a da demnitate unei ființe care nu are nicio vină dacă se află într-o condiție de abandon. Nu cumpărați, adoptați! Nu discriminați, deschideți-vă inima!

Vă rog, cu afecțiunea pe care o simt pentru aceste creaturi, să vă alăturați mie în această misiune. Înscrieți-vă în grupul de Facebook „Amiamo gli animali di tutto il mondo” (Iubim animalele din toată lumea): acolo veți putea posta fotografii cu animalele voastre pentru adopție, distribui apeluri pentru cele pierdute, sau pur și simplu celebra frumusețea și bucuria pe care animalele le aduc în viețile noastre. Și nu uitați să urmăriți ca follower pagina de Facebook „Amiamo gli animali Padova” (Iubim animalele Padova), pentru a rămâne la curent cu inițiativele locale și a susține direct animalele din comunitatea noastră.

Împreună, putem face diferența. Împreună, putem da voce celor care nu au voce. Împreună, putem crea o lume mai plină de compasiune și iubire pentru toate creaturile.

Vă mulțumesc din suflet pentru atenția și implicarea voastră.

Cu afecțiune și speranță,

Patrizia Riello Pera (scriitoare, desenatoare, bloggeriță și prietenă a animalelor).

