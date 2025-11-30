I Guerrieri dell’Eterno

Nel silenzio del tempo, due statue di bronzo si ergono come sentinelle dell’eternità. I loro corpi, scolpiti con una precisione che sembra divina, sono come due porte che si aprono su un mondo di miti e leggende.

La luce che li avvolge danza sulla loro pelle di bronzo, creando un gioco di ombre e riflessi che è insieme ipnotico e inquietante. I loro occhi, due pietre preziose che brillano di una luce interna, sembrano guardare dentro di noi, come se stessero cercando di rivelare un segreto che solo loro conoscono.

Sono come due frammenti di un mondo perduto, due testimonianze di una civiltà che non esiste più, eppure continuano a vivere, immobili e silenziosi, come due custodi del tempo. La loro bellezza è un enigma, un rebus che non può essere risolto, ma solo contemplato. È un dono del passato, un messaggio cifrato che solo la maestria dell’artista può decifrare.

Databili al V secolo a.C., queste due statue di bronzo sono state riscoperte nelle acque profonde al largo di Riace Marina, e da allora sono diventate un simbolo indelebile della Calabria e della sua storia. La loro provenienza è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi, ma è certo che siano opera di grandi maestri scultori dell’età classica.

Il 16 agosto 1972, il subacqueo Stefano Mariottini li riscopre per caso, mentre pescava al largo di Riace Marina. Il braccio sinistro della statua A emerge dalle sabbie, come un richiamo dal passato. Il recupero delle statue è un’impresa epica, che richiede l’intervento del Centro subacquei dell’Arma dei Carabinieri. Vengono portate in salvo e iniziano un lungo viaggio di restauro, che le porterà a Firenze, dove saranno sottoposte a trattamenti conservativi e analisi radiografiche.

Il restauro rivela dettagli incredibili: i denti d’argento, le ciglia e le labbra di rame, le sclere di avorio e calcare. Sono un capolavoro della scultura greca, un esempio di come la maestria dell’artista possa superare i secoli e parlare ancora oggi.

Oggi, queste due statue di bronzo sono custodite con cura nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove continuano a esercitare il loro fascino misterioso sui visitatori di tutto il mondo. La loro storia è un romanzo di pietra e di bronzo, un viaggio attraverso i secoli che ha visto la loro scomparsa e la loro riscoperta.

Sembra che custodiscano i segreti del tempo, e ci ricordano che l’Arte è la mediatrice e riconciliatrice di natura e uomo. È il potere di umanizzare la natura, di infondere i pensieri e le passioni dell’uomo in tutto ciò che è l’oggetto della sua contemplazione, come diceva Samuel Taylor Coleridge. In questi due guerrieri di bronzo, la maestria dell’artista ha raggiunto un livello di perfezione che sembra sfidare i secoli.

Invito i lettori a perdersi nella contemplazione di queste opere, a lasciarsi trasportare dalla loro bellezza e a riflettere sul potere dell’Arte di umanizzare la natura e di infondere vita alle pietre e ai metalli. Visitate il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e lasciatevi incantare dalla loro magia.

Stefania Lo Piparo