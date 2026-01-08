Il libro: “I figli del bosco: L’avventura di due lupi alla scoperta della libertà” di Giuseppe Festa | Recensione

di Mario Bresciano

È come un romanzo, ma in realtà è la storia del ritrovamento di due lupi, Achille e Ulisse, e la loro reintroduzione in natura dopo un breve periodo di cattività. L’autore racconta e spiega il lavoro di alcuni centri di salvataggio di animali feriti o privi di genitori che vengono curati da esperti appassionati per poi lasciarli liberi in natura.

Giuseppe Festa

Apprendiamo, così, che non tutti gli animali curati possono tornare liberi; infatti quelli che stanno troppo tempo a contatto con l’uomo non possono più tornare liberi, ma debbono restare nei centri. In particolare ciò vale per i lupi, che, se acquistano troppa dimestichezza con l’uomo, poi si possono avvicinare a luoghi abitati e creare pericoli per se stessi, perché vengono abbattuti, o per uomini e bestie. Inoltre se sono frutto di incroci con cani, non possono essere lasciati liberi, perché altererebbero le caratteristiche genetiche dei lupi.

Il racconto spiega le tecniche per il rilascio dopo l’inserimento di collari con radiofrequenze per poterne monitorare i movimenti.

Si narra la vita di Achille e Ulisse ed i loro rapporti con altri due lupi ospiti del centro, Ares e Lara e se ne seguono le mosse fino alla liberazione. Si apprendono anche tutte le normative e gli enti che debbono autorizzare il rilascio.

Debbo dire che è un gran bel libro che fa amare sia i due lupi protagonisti sia tutte le persone che nella realtà si adoperano per questa complessa attività di tutela dei lupi. I fatti sono narrati con un ritmo di suspense che avvince il lettore.

Il libro:

Giuseppe Festa, “I figli del bosco: L’avventura di due lupi alla scoperta della libertà”, Garzanti ed., 2018