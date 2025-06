Happy Birthday Clint Eastwood per i tuoi 95 splendidi anni!

di Maria Rosa Bernasconi

Non è mia intenzione preparare il coccodrillo

O peggio ancora per Clint Eastwood l’epitaffio

A novantacinque anni è sempre in forma e arzillo

Ma si sa che la vita va veloce e finisce in un soffio.

Ancora mi ricordo l’esordio negli spaghetti-western

Con la sua bella faccia, il ruolo era quello del buono

Quando l’Italia dell’America scopiazzava il pattern

Ed ebbero un successo strepitoso con lui sul trono.

“Mi piace perché ha solamente due espressioni”

“Quella con il cappello in testa e quella senza”

Ma se Leone l’avesse visto in questi suoi anni buoni

Sergio, che lo scoprì, noterebbe l’enorme differenza.

“L’ispettore Callaghan” delle serie gli calza a pennello

Antieroe, duro, burbero, inviso per i metodi spicci

Ingiustamente sottovalutato, ma è di razza il cavallo

“Fuga da Alcatraz” lo riscatta: non è il divo dei capricci.

Attore e regista prolifico e molto altro ancora

Così bravo da meritare più di un’ambita statuetta

E’ nella storia del cinema, altro che una meteora

Il mondo d’amore l’ha girato in maniera perfetta.

Ne “I Ponti di Madison County” siamo tutte Francesca

Il sogno di ogni donna è trovare come lui un uomo

Giorni di felicità che spezzano una routine pazzesca

Con quello sguardo avvolgente da vero gentiluomo.

Un film magico e coinvolgente, da brividi la scena finale

Lui sotto la pioggia, il corpo bagnato come un pulcino

Lei in auto che piange e soffre dell’inferno ogni male

Noi che speriamo che il sogno cambi il loro destino.

Gli Spietati, Million Dollar Baby, Mystic River, Gran Torino

Tutto è più facile quando un attore è giovane e bello

Lui, più invecchia e più si apprezza come il buon vino

Ancora attivo, non ci pensa proprio a ritirarsi nel castello.

“Cosa ti fa andare avanti?” gli hanno chiesto

“Mi alzo ogni giorno e il vecchio non entra”

Canta, compone, sfiora lieve del piano ogni tasto

“La vecchiaia è una carogna” questo il suo mantra.

Si sente vivo solamente quando è impegnato

A dispetto dell’età è ritornato ancora in sella

Un nostalgico cow-boy che non sarà dimenticato

Nei secoli dei secoli, sempre brillerà la sua stella.

Auguri grande Clint e altri cento di questi giorni

Hai accontentato tutti con film dalle trame più varie

Sul grande schermo è l’emozione vera che incarni

Con l’espressione che han negli occhi le vecchie glorie.

Maria Rosa Bernasconi