Gunhild Carling accende Palermo: la regina dello swing con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Angelo Valori

12 · 13 · 14 · 15 marzo 2026 – Real Teatro Santa Cecilia

Palermo, 09 marzo 2026. La Stagione Concertistica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group prosegue con un appuntamento di grande richiamo internazionale che porterà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia l’energia travolgente della polistrumentista svedese Gunhild Carling, tra le artiste più spettacolari e carismatiche del panorama jazz contemporaneo.

Per quattro serate, dal 12 al 15 marzo 2026, la Orchestra Jazz Siciliana sarà protagonista insieme alla celebre musicista europea in un concerto diretto dal M° Angelo Valori, con un programma che attraversa swing, jazz tradizionale e composizioni originali della stessa Carling.

Trombettista, cantante e straordinaria performer, Gunhild Carling è conosciuta in tutto il mondo per la sua capacità di suonare numerosi strumenti – dalla tromba al trombone, dall’arpa alla cornamusa – alternandoli durante i concerti con una presenza scenica brillante e coinvolgente. Il suo stile, ricco di energia e ironia, unisce la tradizione del jazz classico a una dimensione spettacolare che l’ha resa protagonista di festival e palcoscenici internazionali, conquistando anche il pubblico globale grazie a performance diventate virali sul web.

Figlia di una famiglia di musicisti e cresciuta nella tradizione dello swing europeo, Gunhild Carling ha costruito una carriera internazionale esibendosi nei principali festival jazz del mondo e collaborando con importanti orchestre e artisti della scena contemporanea. Le sue composizioni originali e il suo approccio creativo trasformano ogni concerto in un’esperienza dinamica e coinvolgente, in cui virtuosismo, swing e intrattenimento si fondono in un linguaggio musicale immediatamente comunicativo.

A dirigere l’Orchestra Jazz Siciliana sarà il M° Angelo Valori, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i più attivi nel panorama jazz italiano, è l’attuale presidente dell’associazione nazionale I-Jazz, eletto per guidare la rete che unisce oltre 80 festival jazz italiani, focalizzandosi su inclusione e innovazione. Docente di “Composizione, arrangiamento e concertazione per nuovi linguaggi” presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e fondatore della Medit Orchestra, che ha diretto in concerti con Dee Dee Bridgewater, Manhattan Transfer, Take 6, Fabrizio Bosso, Serena Brancale, Karima, Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Chiara Civello, Malika Ayane, Morgan, Avion Travel, Sergio Cammariere. Valori ha sviluppato negli anni numerosi progetti musicali che intrecciano jazz, musica contemporanea e scrittura orchestrale, collaborando con importanti artisti italiani e internazionali.

Le sue composizioni sono registrate su diversi CD, tra i quali Notturno Mediterraneo (Egea Records, con Gil Goldstein, Marco Zurzolo, Pietro Tonolo e Gabriele Mirabassi), Dove volano gli angeli (Wide Sound, con Bob Mintzer e Fabrizio Bosso) e Il Caffè Dalle Americhe (Wide Sound, con Javier Girotto).

Ha diretto musiche di Rota, Piazzolla, Part in un CD dell’Adriatico Ensemble ed eseguito con John Patitucci, in prima mondiale, le sue “Variazioni” per Basso Elettrico ed Orchestra d’archi. «Sono molto felice di tornare a dirigere l’Orchestra Jazz Siciliana e incontrare nuovamente i favolosi musicisti e amici del Brass Group – afferma il M° Angelo Valori – Sono entusiasta di collaborare con una solista come Gunhild Carling, eccellente artista polistrumentista, con cui presenteremo un programma davvero ricco che sicuramente sarà apprezzato dal fantastico pubblico del Santa Cecilia». Il concerto proporrà una selezione di brani originali della musicista svedese accanto a grandi classici dello swing internazionale, in un viaggio musicale che celebra l’energia e la vitalità della grande tradizione jazzistica. Il Programma delle serate prevede brani quali Jazz Is My Lifestyle (Gunhild Carling), Fire Alarm (Gunhild Carling), Chanzon (Gunhild Carling), The Lady Is a Tramp (Richard Rodgers), Just a Closer Walk with Thee (Trad.), Mack the Knife (Kurt Weill – Bertolt Brecht), Bag Pipe Blues (Gunhild Carling).

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.