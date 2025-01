Grande successo per il Concerto di Capodanno al Politeama Garibaldi di Palermo

SUCCESSO, DIVERTIMENTO E LUNGHISSIMI CALOROSI APPLAUSI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Il pubblico trascinato dall’energia del direttore Peter Guth e dalla voce limpida del soprano Milena Arsovska

Il 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si è aperto mercoledì 1 gennaio (ore 18) al Politeama Garibaldi con l’attesissimo Concerto di Capodanno sold out da parecchi giorni.

Un successo travolgente che, per questo appuntamento diventato ormai tradizionale per l’istituzione regionale, ha superato quest’anno ogni precedente sia per il livello dell’esecuzione, guidata da un grande esperto del repertorio viennese come Peter Guth, che per il calore e la partecipazione del pubblico.

Teatro Politeama Garibaldi di Palermo

Nel pieno rispetto delle tradizioni viennesi, Guth – che dirigeva tutto a memoria, imbracciando il violino e senza podio – ha guidato il pubblico, coinvolgendolo in alcuni momenti idiomatici dei brani in programma, trasferendo nella sala gremita del Politeama (negli 800 posti consentiti dalla capienza ufficiale) un po’ dell’atmosfera che si vive in simili appuntamenti della capitale austriaca.

La voce cristallina del giovane soprano Milena Arsovska ha donato leggerezza e brio alle pagine vocali comprese nel programma, in primo luogo il valzer “Voci di primavera” e il couplet di Adele dalla Fledermaus di Johann Strauss figlio, del quale nel 2025 si festeggiano i duecento anni dalla nascita. Il pomeriggio musicale è andato avanti poi tra le più belle pagine di Johann Strauss padre, Franz Lehár, Franz von Suppé, Luigi Arditi, Joseph Strauss, Eduard Strauss, Carl Michael Ziehrer. Finale con oltre dieci minuti di applausi, lancio di coriandoli, direttore e soprano tra il pubblico in platea.

Un’occasione di festa e gioia condivisa da tutto il pubblico, con numerosi volti noti della città, accolto nel foyer d’ingresso dalla commissaria Margherita Rizza – impegnata nell’atteso percorso di risanamento organizzativo, gestionale e artistico della Fondazione – che sta collezionando numerosi successi per la 65a Stagione, dai sold out del concerto inaugurale e questo fuori abbonamento.

Prossimo appuntamento in programma, venerdì 10 (ore 21) e sabato 11 (ore 17.30) gennaio con i concerto diretti da Francesco Cilluffo con la partecipazione del Trio di Parma per il “Triplo concerto” op. 56 di Beethoven.

Si ricorda che il 6 gennaio (ore 15.15) ultima replica su TGS (canale 12) del Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Andrea Licata, registrato alcune settimane fa nella Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni, organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Fondazione Federico II. Per la prima volta, tra i banchi e gli scranni dell’antica istituzione regionale, l’Orchestra ha eseguito celebri pagine di Bizet, Rossini, Mozart e Verdi affidate anche alle voci di quattro interpreti di rilievo: Claire Coolen (soprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Lorrie Garcia (mezzosoprano), Domenico Balzani (baritono) A condurre la serata Salvo La Rosa e Katia Ricciarelli che ha regalato anche un suo momento musicale natalizio con il chitarrista Espedito De Marino. Il Parlamento più antico d’Europa è diventato per una sera un teatro soprattutto per un’iniziativa benefica: una raccolta fondi a favore dell’Associazione Maredolce, fondata da Stefania Petyx, Pif e Ficarra e Picone, da anni impegnata a sostenere progetti rivolti ai piccoli pazienti oncologici e ai bambini ospitati nelle case famiglia.

