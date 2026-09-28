Grande successo a Palazzo dei Normanni di Palermo per gli “International Career Awards 2026”: una celebrazione globale di arte, cultura e spettacolo

Giorno 24 settembre, nella prestigiosa cornice della Sala Gialla “Piersanti Mattarella” a Palazzo dei Normanni, si è svolta l’attesa edizione 2026 degli International Career Awards.

L’evento, curato dalla Fondazione Costanza e da Filippo Lo Iacono, è stato un appuntamento di rilievo internazionale interamente dedicato alla celebrazione delle eccellenze e dei percorsi professionali di personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama culturale, artistico e dello spettacolo.

La conduzione della cerimonia è stata affidata a Filippo Lo Iacono, figura già nota e apprezzata nei luoghi della cultura per la sua attività in reading letterari, convegni, eventi di moda e manifestazioni di spettacolo. Ad aprire l’evento con i saluti istituzionali il Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.), l’on. Vincenzo Figuccia.

Ad arricchire la cerimonia di premiazione una mostra digitale culturale, concepita come spazio d’incontro visivo tra arte e contemporaneità. Inoltre, durante l’intervallo, il pubblico ha assistito a un’esibizione della Historical Dance Academy.

I Premiati Internazionali alla Carriera

Il premio ha visto il coinvolgimento di numerosi artisti e talenti affermati provenienti da diversi Paesi del mondo.

Rosa Del Forno Sofia Hale; Christy Mitterhuber; Angela Thouless; Ramon Rivas; Marzia Cotroneo; Oliva Patanella Anil; Marco Troia; Ernesto Buttice’; Stefano Donato; Sandro Santo Aruta; Orietta Blasizza; Elena Bullo; Gabriele De Biasio; Claudio Sciacca; Moreno Lonardi; Giusy Maniscalco; Florinda Alagna Tomaselli; Rossella Spinuzza; Angelo Cannova; Lola Llinares Ausina; Ambo Makoto; Frederic Steinlaender; Longhi-De Bouard Josephine Rosie; Gabriele Kuizinaite; Ferdinando Ragni; Laima Perkauskiene; Jurgita Baleise; Salomeja Jastrumskyte; Jordan E. Brooks; Jolanta Urbaityte; Emanuela Giannetti; Paola Vitaggio; Raphael Tierens; Robin Dubois; Kinga Lapot-Dzierwa; Antonia Calianno; Cinzia Corti; Ella Kleedorfer-Egger; Lorena Ferrari; Josefina Temin; Dino Puglisi; Caroline Hardy; Jolanda Walther; Pablo Diaz-Carballo; Rosangela Rotella; Sonya Salvetti; Spiridoula Dimou; Cristian Vitrano; Bikkel Artist; Irene Sitibondo; Marco Orecchioni; Anna De Fulviis; Nada Graffigna; Lucien Levin; Alessia Scarpi; Giancarlo Siniscalchi; Federico Bramati; Kris Nataro’.

Menzioni Speciali alla Carriera

Un momento cardine della serata quello dedicato alla consegna di una Menzione Speciale alla Carriera, accompagnata da una pregiata medaglia simbolica, a una rosa di volti noti del giornalismo, della musica, della saggistica e delle arti visive regionali e internazionali:

Antonio Fortunato (pianista e compositore internazionale); Carmine Mancuso (senatore, scrittore ed esponente di cultura e legalità); Pier Paolo Petta (musicista internazionale per fisarmonica e pianoforte); Marianna Costantino (cantante); Marianna Bonanno (presentatrice TV, esperta di moda e inviata RAI); Sonia Hamza (presentatrice TV, speaker radiofonica e direttrice artistica del Teatro Urbis); Tony Carbone (attore e comico); Claudio Pezzillo (fotografo di grandi eventi); Tanino Bonifacio (docente, critico e storico dell’arte); Salvo Li Castri (consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia); Fabio Vella (regista e produttore cinematografico); Giusy Lo Cascio (presentatrice, attrice e speaker radiofonica); Mauri Lucchese (curatore d’arte, scrittore e presidente dell’Associazione Mondello Arte Expo); Flavio Santangelo (attore e cabarettista); Marika Faraci (attrice); Rosy Carta (modella).

Gli International Career Awards 2026 si confermano così un ideale ponte verso il futuro, capace di trasformare le grandi carriere individuali in memoria collettiva e patrimonio comune della cultura dello spettacolo.