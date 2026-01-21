Gli Hollywood Vampires all’Este Music Festival

Il 2 settembre la superband sul palcoscenico del Castello Carrarese. Attesa per il divo Johnny Depp, in veste di chitarrista.

Il grande rock internazionale sbarca all’Este Music Festival e per la sua terza edizione, firmata da DuePunti Eventi, porta sul palco del Castello Carrarese, il 2 settembre, nientemeno che gli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Il supergruppo americano Hollywood Vampires sarà ad Este per una delle due uniche date italiane, con uno show che si preannuncia tra gli eventi rock più attesi della stagione. Particolarmente significativa la presenza di Johnny Depp, protagonista sul palco in una veste inedita e travolgente di musicista.

La band ha dichiarato: « Dopo quasi tre anni di assenza, torniamo finalmente in tour nel Regno Unito e in Europa — non vediamo l ora di incontrare un pubblico incredibile, un energia travolgente e vivere altre notti indimenticabili. A prestissimo!»

È passato un decennio da quando gli Hollywood Vampires si sono uniti per la prima volta — e continuano a scatenare il palco. Formata nel 2015, la band si è legata grazie all’ amore condiviso per i brani preferiti e al desiderio di celebrare i propri “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti del rock. Il nome deriva dal club alcolico degli anni ’70 di Alice Cooper, che annoverava tra i suoi membri John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz. Gli Hollywood Vampires si sono rapidamente guadagnati la reputazione di band dal vivo travolgente, con show incendiari: un mix esplosivo di inni originali e tributi alle leggende che li hanno ispirati.

I loro set sono una celebrazione sfrenata delle più grandi icone del rock, affiancata da un repertorio originale potente. Gli show dei Hollywood Vampires includono classici intramontabili di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead, The Doors, AC/DCe molti altri, insieme ai successi di Alice Cooper e Aerosmith. È attualmente in lavorazione un documentario intitolato “Unleashed Spirits – The Rise of The Hollywood Vampires”, il cui trailer è già disponibile su www.hollywoodvampires.com.

Riguardo la vendita dei biglietti, è prevista una presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà attivadalle ore 10.00 di giovedì 22 gennaio alle ore 09.00 di venerdì 23 gennaio. Per accedere alla presale è possibile iscriversi alla newsletter tramite dalessandroegalli.com. La vendita generale inizierà venerdì 23 gennaio alle ore 10.00 su ticketone.it.

L’edizione 2026 conferma così l’anima profondamente internazionale di Este Music Festival con grandi nomi del rock mondiale – Deep Purple (17 luglio), Savatage (28 luglio) e Hollywood Vampires (2 settembre) – e un cuore tutto italiano. In cartellone anche Claudio Baglioni (5 luglio), Riccardo Cocciante (20 luglio) e Il Volo (25 luglio), oltre allo spettacolo evento dedicato al fenomeno globale K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP (22 luglio).

Este Music Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova.

INFO:

Inizio concerto Hollywood Vampires ore 21.00.

Tutte le info su: www.estemusicfestival.it

Biglietti:

pit area posto in piedi: € 78+diritto di prevendita

posto in piedi:€ 65+diritto di prevendita

UPGRADE: € 55 (oltre il prezzo del biglietto)

UPGRADE ESCLUSIVO – HOLLYWOOD VAMPIRES

Rendi la tua esperienza al concerto degli Hollywood Vampires ad Este ancora più speciale con l’Upgrade Esclusivo pensato per chi vuole aggiungere un tocco di esclusività alla serata

L’upgrade include:

Ingresso dedicato e prioritario

Drink di benvenuto

Pass commemorativo ufficiale dell’evento

Omaggio enogastronomico del territorio

Un’occasione unica per goderti la serata con comfort, stile e un ricordo speciale da portare a casa!

Attenzione: l’acquisto dell’upgrade non include il biglietto di ingresso al concerto, che deve essere acquistato separatamente.

Informazioni: