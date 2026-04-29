Gli Effettisti al Museo

La corrente pittorica contemporanea l’Effettismo oggi ha uno spazio dedicato al Museo Pinacoteca di Teora (Av) diretto e fondato dall’Arch. Nicola Guarino.
In rappresentanza della nota corrente pittorica espongono:
Francesca Romana FRAGALE
Mattia FIORE
Mario BRESCIANO
Claudio MORLENI
Ercole BOLOGNESI
Vittoria BALDIERI
Emanuela CORBELLINI
Ivan VICARI
Elisa CAMILLI
Pier Tancredi DE-COLL’
Umberto FALVO
Daniela DI BITONTO SELLO
Adrian CHIRIAC
Giovanni TAMBURRANO
Importante è il riconoscimento museale dell’Effettismo come metodo pittorico che riconosce la tradizione e l’innovazione sotto l’egida della tecnica e della creatività.