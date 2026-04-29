La corrente pittorica contemporanea l’Effettismo oggi ha uno spazio dedicato al Museo Pinacoteca di Teora (Av) diretto e fondato dall’Arch. Nicola Guarino.

In rappresentanza della nota corrente pittorica espongono:

Francesca Romana FRAGALE

Mattia FIORE

Mario BRESCIANO

Claudio MORLENI

Ercole BOLOGNESI

Vittoria BALDIERI

Emanuela CORBELLINI

Ivan VICARI

Elisa CAMILLI

Pier Tancredi DE-COLL’

Umberto FALVO

Daniela DI BITONTO SELLO

Adrian CHIRIAC

Giovanni TAMBURRANO

Importante è il riconoscimento museale dell’Effettismo come metodo pittorico che riconosce la tradizione e l’innovazione sotto l’egida della tecnica e della creatività.

Gli Effettisti al Museo – YouTube