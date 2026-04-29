Gli Effettisti al Museo

da | 29 Aprile 2026 | Eventi, Mostre, Pittura

La corrente pittorica contemporanea l’Effettismo oggi ha uno spazio dedicato al Museo Pinacoteca di Teora (Av) diretto e fondato dall’Arch. Nicola Guarino.

In rappresentanza della nota corrente pittorica espongono:                                                

Francesca Romana FRAGALE                          

Mattia FIORE                            

Mario BRESCIANO                

Claudio MORLENI                                  

Ercole BOLOGNESI                            

 Vittoria BALDIERI                                            

 Emanuela CORBELLINI                                

Ivan VICARI                                          

Elisa CAMILLI                

Pier Tancredi DE-COLL’                                    

Umberto FALVO                        

Daniela DI BITONTO SELLO                                

Adrian CHIRIAC              

Giovanni TAMBURRANO  

Importante è il riconoscimento museale dell’Effettismo come metodo pittorico che riconosce la tradizione e l’innovazione sotto l’egida della tecnica e della creatività.

Gli Effettisti al Museo – YouTube

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