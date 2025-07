Gli Amici della Musica a Marsala con il concerto nel segno del jazz del batterista Omar Hakim in trio con Rachel Z e Jonathan Toscano

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Catania Jazz, sarà ospitato nel suggestivo auditorium del Santuario Santo Padre delle Perriere ricavato in una cava di tufo. Lunedì 28 luglio ore 21.00, Santuario Santo Padre delle Perriere, Marsala

Biglietti disponibili su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

L’Associazione Siciliana Amici della Musica, in collaborazione con Catania Jazz, organizza un concerto speciale lunedì 28 luglio 21.00 nell’affascinante auditorium all’aperto delSantuario Santo Padre delle Perriere di Marsala, ricavato da una dismessa cava di tufo e inaugurato a maggio del 2024. Per questo concerto straordinario sarà il leggendario batterista Omar Hakim con la pianista Rachel Z e il contrabbassista Jonathan Toscano. Il concerto è inoltre realizzato con il supporto della Pro Loco di Marsala le Vie delle Cave Percorsi DiVini.

Rachel Z e Omar Hakim sono musicisti straordinariamente versatili con esperienze ai vertici mondiali in jazz, fusion e musica leggera. Rachel Z, collaboratrice di artisti del calibro di Peter Gabriel, Wayne Shorter e Al Di Meola, ha realizzato 13 acclamati album come bandleader. Omar Hakim, formatosi con leggende come Elvin Jones e Art Blakey, è stato batterista dei Weather Report e ha collaborato con Miles Davis, Sting, David Bowie, Madonna e i Dire Straits.

Al loro fianco per questo progetto acustico c’è Jonathan Toscano, contrabbassista di spicco della scena jazz newyorkese. Il trio si muove con naturalezza tra jazz fusion, rock progressivo e sonorità elettroniche, creando un sound potente e sofisticato, fondendo con originalità e inclusività stilistica le influenze raccolte durante le loro straordinarie carriere. Le loro esibizioni sono caratterizzate da improvvisazioni audaci, interplay raffinati e un costante dialogo tra pianoforte, batteria e basso.

I biglietti per i concerti (20€ intero, 15€ ridotto per over 65 e under 30) sono già in vendita sul circuito TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net.