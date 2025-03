Gli ALENFADO in concerto al Re Mida casa-cultura di Palermo

Il concerto è un ponte musicale tra il Portogallo e la Sicilia, un viaggio che parte dalle intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona e arriva alla scoperta di sonorità assonanti nella musica popolare siciliana, con caratteristiche e temi comuni, come la nostalgia, il rimpianto, il viaggio, il fatalismo, la speranza, le pene d’amore.

Il programma del concerto comprende, tra gli altri, brani di Amália Rodrigues, “la Regina del fado”, e di coloro che hanno raccolto la sua eredità, come Mariza, ma anche brani dei Madredeus, del repertorio di Rosa Balistreri e proprie composizioni.

Il gruppo Alenfado, composto da sei musicisti palermitani, si è formato nel 2015 con l’intento di diffondere la conoscenza del fado, la tipica canzone popolare portoghese. Ha svolto un’intensa attività esibendosi in numerose stagioni concertistiche, rassegne e festival musicali. Nel 2022, in particolare, il gruppo ha partecipato al II Festival Internazionale do fado “do mar e dos portos” di Senigallia. Nel 2020 è uscito il primo CD del gruppo Alenfado, intitolato Passeando.

ALENFADO

Francesca Ciaccio: voce

Toni Randazzo: chitarra portoghese, chitarra acustica, arrangiamenti

Roberto Buscetta: chitarra classica, cori

Fabio Barocchiere: basso acustico

Angela Mirabile: cajón, glockenspiel, djembe, darbuka, cori

Mariangela Lampasona: violino

alenfado@gmail.com

Profilo Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043285729524

Canale YouTube: https://www.youtube.com/@alenfado6579

Instagram: alenfado.official

Locandina Teatro Re Mida 2025

INFO:

ALENFADO in concertoRe Mida casa-culturaVia Filippo Angelitti 32, Palermo (zona via Campolo). Ingresso 12 € al botteghino. Acquisto online (con diritto di prevendita) al linkhttps://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=572774

Info e prenotazioni: 0917467677 – 3926393204 – info@remidapalermo.it

Nel corso del concerto verrà proiettato in anteprima il video del nuovo brano del gruppo, con testo e musica degli stessi Alenfado.

——————————————————————————————-

Mercoledì 9 aprile 2025, ore 21:00

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, Via Francesco Bentivegna 62/b, Palermo

Martedì 15 aprile 2025, ore 21:00

Parrocchia dei Santi Vito e Francesco, Via Antonio Veneziano, Monreale

Crucifixus

Antiche e nuove musiche della Settimana Santa

Concerto del Coro Cum IubiloGiovanni Scalici, direttore

Ingresso gratuito

Associazione Musicale Coro Cum Iubiloinfo@corocumiubilo.ithttps://www.corocumiubilo.it/Profilo Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063539951533Canale YouTube: https://www.youtube.com/@corocumiubilo5456—————————————–

ALTRO APPUNTAMENTO

Venerdì 11 aprile 2025 – ore 18:00

Aula Magna IISS “S. Mottura” – CaltanissettaSOCIETÀDANTE ALIGHIERI

COMITATO DI CALTANISSETTA

“NON RAGIONIAM DI LOR…”Il III canto dell’Inferno tra storia, poesia, arte e musica

Laura Mollica, Maurizio Muraglia, Marco Pavone

Indirizzi di salutoLaura Zurli, Dirigente Scolastico IISS “S. Mottura”Salvatore Vancheri, Presidente Lions Club Caltanissetta

IntroduceMarisa Sedita Migliore, Presidente Comitato Dante Alighierie Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo di Caltanissetta