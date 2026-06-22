di Milena Bonvissuto

L’Epoca Culturale esprime il proprio orgoglio per la Direttrice Giuseppina Tesauro, insignita del prestigioso titolo di Accademica di Sicilia per la Classe “Lettere”.

Un riconoscimento che premia anni di dedizione, studio e impegno nella diffusione della cultura e nella valorizzazione delle radici siciliane. La nomina, conferita dall’Accademia di Sicilia, rappresenta un tributo a personalità che si distinguono per meriti letterari e umanistici, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale del territorio.

Sotto la guida di Giuseppina Tesauro, L’Epoca Culturale ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento per studiosi, lettori e appassionati, diventando un luogo di incontro tra tradizione e innovazione. La sua visione ha permesso alla rivista di crescere, di aprirsi a nuove voci e di promuovere un dialogo culturale ricco e inclusivo. La sua passione per la parola e la sua capacità di valorizzare il talento altrui hanno reso la rivista un laboratorio vivo di idee e creatività.

Il titolo di Accademica di Sicilia non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma un riconoscimento che coinvolge l’intera comunità culturale che ruota attorno alla rivista. È un segnale forte dell’importanza della cultura come strumento di unione, identità e crescita.

L’Epoca Culturale celebra con entusiasmo questo importante risultato, rinnovando la propria stima e gratitudine verso la sua Direttrice, esempio di dedizione, competenza e amore autentico per la cultura.Il titolo di Accademica di Sicilia non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma un riconoscimento che coinvolge l’intera comunità culturale che ruota attorno alla rivista. È un segnale forte dell’importanza della cultura come strumento di unione, identità e crescita. L’Epoca Culturale celebra con entusiasmo questo importante risultato, rinnovando la propria stima e gratitudine verso la sua Direttrice, esempio di dedizione, competenza e amore autentico per la cultura.

Milena Bonvissuto Staff