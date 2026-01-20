GIULIO ARNOFI PER LA PRIMA VOLTA SUL PODIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA PER LA 66A STAGIONE CONCERTISTICA

Al Politeama Garibaldi pagine di Igor Stravinskij, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Paul Hindemith

venerdì 23 gennaio, ore 20.30

sabato 24 gennaio, ore 17.30

Prosegue al Politeama Garibaldi la 66ª Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue con i consueti due concerti settimanali venerdì 23 (ore 20.30) e sabato 24 gennaio (ore 17.30) con un programma di grande densità musicale, affidato alla bacchetta di Giulio Arnofi, al suo debutto sul podio della compagine palermitana.

In programma tre pagine tra Ottocento e Novecento firmate da Igor Stravinskij, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Paul Hindemith, che rivelano poetiche e contesti storici profondamente diversi, ma accomunati da una forte tensione formale e da un’intensa riflessione sul ruolo della musica nella società.

Il concerto si apre con le Danses concertantes di Stravinskij, composte tra il 1941 e il 1942 negli Stati Uniti, dove il compositore russo si era stabilito allo scoppio della Seconda guerra mondiale. L’opera fu concepita come una sequenza di “danze astratte”, prive di un soggetto narrativo, ma fortemente strutturate sul piano ritmico e formale. Come ricorda Riccardo Viagrande nelle note di sala, le Danses concertantes riflettono pienamente la fase neoclassica di Stravinskij, intrecciando rigore strutturale, chiarezza timbrica e una fitta rete di autocitazioni che rimandano a lavori precedenti come il Concerto in mi bemolle “Dumbarton Oaks”, Jeu de cartes, Histoire du soldat e persino La sagra della primavera. Queste Danze rivelano una vitalità nervosa e una scrittura di straordinaria precisione, che due anni dopo la loro prima esecuzione avrebbero ispirato George Balanchine a trasformarle in balletto.

Segue l’ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27 di Mendelssohn, composta nel 1828 e ispirata a due celebri liriche di Goethe, Calma di mare e Viaggio felice. Divisa in due sezioni contrastanti, l’ouverture traduce in musica dapprima l’immobilità inquietante della bonaccia marina, resa con un Adagio sospeso e misterioso, e successivamente l’energia liberatoria della navigazione finalmente ripresa, introdotta da un guizzo del flauto che simboleggia l’arrivo del vento. Mendelssohn costruisce un racconto sinfonico di grande efficacia pittorica, nel quale è evidente il riferimento a Beethoven e la capacità di fondere suggestione letteraria e forma musicale.

La seconda parte del concerto è interamente dedicata alla Sinfonia in mi bemolle di Hindemith, composta nel 1940 in uno dei momenti più complessi e fecondi della vita del compositore. Scritta poco prima del definitivo trasferimento negli Stati Uniti, dopo anni di persecuzioni e censure da parte del regime nazista che aveva bollato la sua musica come “degenerata”, la Sinfonia nasce come confronto diretto con la forma sinfonica “assoluta”, svincolata da programmi o riferimenti extramusicali. Come sottolinea Viagrande, Hindemith guarda al modello beethoveniano filtrato attraverso Brahms e Bruckner, costruendo un’imponente architettura in quattro movimenti, caratterizzata da una scrittura contrappuntistica serrata, da una forte tensione ritmica e da un uso estremamente consapevole del colore orchestrale.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana debutta Giulio Arnofi, direttore formatosi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e perfezionatosi con maestri come Daniele Agiman, Maurizio Arena e Günter Neuhold. Arnofi ha costruito negli ultimi anni un percorso artistico di rilievo, collaborando con numerose orchestre sinfoniche italiane ed europee e affiancando all’attività concertistica un’intensa presenza nel teatro d’opera. Assistente di importanti direttori in produzioni alla Scala, al Regio di Torino e al Regio di Parma, ha diretto titoli di Rossini, Mozart e Verdi, oltre a essere protagonista di progetti istituzionali e internazionali, dall’Europa al Medio Oriente e al continente americano. Parallelamente all’attività sul podio, Arnofi è impegnato come operatore culturale e, dal 2025, ricopre il ruolo di Direttore artistico del Bazzini Consort.

Prossimi concerti da non perdere: venerdì 30 (ore 20.30) e sabato 31 (ore 17.30) gennaio torna molto atteso Diego Matheus per la Sinfonia n. 6 “Tragica” di Mahler.

PROGRAMMA

Igor Stravinskij

(Oranienbaum, Pietroburgo 1882 – New York 1971)

Danses concertantes

1.Marche, Introduction

2.Pas d’action – Con moto

3.Thème varié – Lento

a. Variazione I – Allegretto

b. Variazione II – Scherzando

c. Variazione III – Andantino

d. Variazione IV – Tempo giusto

4.Pas de deux – Risoluto, Andante sostenuto

5.Marche, Conclusion

Durata: 22’

Felix Mendelssohn-Bartholdy

(Amburgo 1809 – Lipsia 1847)

Meeresstille und glückliche Fahrt (“Calma di mare e viaggio felice”) ouverture op. 27

Adagio. Molto allegro e vivace. Allegro maestoso

Durata: 15’

°°°

Paul Hindemith

(Hanau 1895 – Francoforte sul Meno 1963)

Sinfonia in mi bemolle

Sehr lebhaft (Molto vivace

Sehr langsam (Molto lento)

Lebhaft (Vivace) – Ein wenig ruhiger (Un po’ più calmo) – Im früheren

Zeitmass (Nel tempo precedente)

Mässig schnelle Halbe (Moderatamente veloce) – Intermezzo, im gleichen

Zeitmass (Nella stessa quantità di tempo)

Durata: 33’

INFO:

Biglietteria

66a stagione 2025/2026

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per le prove generali e spettacoli scuole hanno un costo unico di 5 euro

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it