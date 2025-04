Giuliano Olivotto finalista al Premio Urania Short 2025 con La sfera degli Dei

Un talento che unisce fantascienza, weird e immaginari oscuri, lasciando il segno nella narrativa breve italiana

C’è un nome destinato a farsi spazio tra le voci più originali della narrativa breve italiana: Giuliano Olivotto. Il suo racconto La sfera degli dei è entrato ufficialmente nella rosa dei dieci finalisti del Premio Urania Short 2025, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la fantascienza italiana. Un traguardo che sancisce il valore della sua scrittura e la capacità di coniugare immaginazione, tensione e profondità narrativa.

Torinese di nascita, marchigiano d’adozione, Giuliano Olivotto ha saputo costruirsi un’identità unica nel panorama letterario, spaziando con maestria tra fantascienza, weird e horror. Il suo stile, definito “horronirico” – termine nato dalla recensione di Federico Ingemi su Il Senza Morte, Il Senza Sogni e gli altri Oscuri Compagni (https://romanzoapranzo.com/2023/05/05/insospettabili-demoni-e-racconti-horronirici) – fonde atmosfere oniriche e inquietanti, creando esperienze di lettura immersive.

Non è un caso che opere come The Jelly Beans Experiment e The Gummy Bears Experience abbiano conquistato pubblico e critica, grazie alla loro capacità di innovare la narrativa breve. Questi progetti, che uniscono flash fiction, illustrazioni digitali e audio storie, dimostrano una visione sperimentale che ha saputo attrarre anche lettori meno avvezzi alla speculative fiction. Il successo di The Jelly Beans Experiment è stato suggellato nel 2024 con la vittoria della targa di “miglior libro” al Festival Nazionale dello Scrittore di Campodolcino, un riconoscimento prestigioso che ha visto tra i giudici anche un rappresentante del Corriere della Sera. (Guarda il video su YouTube qui https://youtu.be/3Os3-QXAUgA).

“La selezione tra i finalisti mi ha colto di sorpresa,” racconta Giuliano Olivotto. “Ho riletto la notizia più volte prima di crederci davvero. Vedere il mio racconto su Urania sarebbe un sogno che si realizza. Ma già essere arrivato qui, accanto ad autori di altissimo livello, è un traguardo che porto con orgoglio.”

Con La sfera degli dei, L’autore si avventura nel territorio della space opera, contaminandola con il suo stile distintivo, fatto di tensione narrativa, mistero e un worldbuilding raffinato. Il risultato è un racconto capace di trasportare il lettore in un universo suggestivo, dove ogni dettaglio contribuisce a costruire un’esperienza indimenticabile.

In attesa di conoscere il vincitore del Premio Urania Short 2025 a maggio, la presenza di Giliano Olivotto tra i finalisti è già una consacrazione. La sua capacità di unire la passione per la speculative fiction con un linguaggio accessibile e coinvolgente lo rende un autore destinato a lasciare il segno. Se il sogno di vedere il suo nome tra le pagine di Urania si avverasse, sarebbe la conferma di un percorso fatto di talento, dedizione e continua evoluzione.

Elisa Rubini