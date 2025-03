Giù la maschera: è Carnevale! | di Maria Rosa Bernasconi

Gli uomini sono peggiori di come sembrano

Non si manifestano mai per quello che sono

Ti squartano l’anima e il corpo ti smembrano

E solo quando sei morto ti chiedono perdono.

Tirano il sasso e subito nascondono la mano

Divorano le persone fingendo di piangere con loro

Recitano la commedia come il più becero ciarlatano

Gridano: “al ladro”, dopo che hanno rubato il tesoro.

Mirano solamente al proprio vantaggio

Gli impostori a metà sono quelli peggiori

Prete e puttana il glorioso miraggio

Tromboni e trombette ipnotizzatori.

Nani che si travestono da giganti

Con cerbottane che sparano ad effetto

Che predicano bene ma non razzolano da santi

E rimproverano agli altri il loro medesimo difetto.

Bugie mascherate da verità sempre non durano

Tanto più si giura, tanto più si mente

La finzione è un male che i medici non curano

Ché travestita da virtù non si scopre facilmente.

Giù la maschera: è Carnevale!

Viviamo un giorno quello che siamo

Tanto si sa che ogni scherzo vale

Può darsi pure che ci riconosciamo.

Maria Rosa Bernasconi