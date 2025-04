Giornata Mondiale della Terra. Il mondo siamo noi

di Maria Rosa Bernasconi

“Non fosse che per un sol giusto

il mondo meritava d’essere creato”

Così sta scritto nel Talmud, sacro testo

Il Signore nella creazione a tutto ha pensato.

Nessuno ha saputo inventare cosa più bella

La natura è l’arte di Dio costruita per l’eternità

In silenzio sconta i nostri peccati eppure brilla

Senza un attimo di tregua, di pace, di umanità.

L’uomo vuole sfruttare la Terra fin nelle viscere

Non importa se si dovrà trivellare o deforestare

In cima ai suoi pensieri c’è il profitto da esigere

Che senza pietà né rispetto si cura di vietare.

Madre natura è sempre uguale a sé stessa

Patisce l’inquinamento e la speculazione

Alluvioni, devastazioni, siccità, morti in massa

Danni irreparabili, e degli animali l’estinzione.

Il clima è impazzito, stagioni non più le stesse

Il mare è per i pesci una trappola di plastica

Tavole rotonde dei potenti molto complesse

Surriscaldamento globale la più spinosa pratica.

Che disastrosa eredità per le generazioni future

La pandemia ha già sterminato mezzo mondo

Pure con il vaccino si camminerà per selve oscure

Mea culpa, mea maxima culpa, ci perdoni il moribondo.

Si sente dire spesso che il paradiso è qua in Terra

Quando il paesaggio non è violato da mano d’uomo

Il mondo esiste per l’educazione di chi non erra

Noi, antenati di Adamo ed Eva, come serpi sul pomo.

È la natura che ha sempre ispirato la poesia

La goccia sul filo d’erba, il profumo dei fiori

Ma il sogno di cambiare il mondo è un’utopia

E l’uomo patisce in ogni tempo i danni peggiori.

La Terra è l’unico pianeta dove la vita scorre

Ma ha bisogno di certezze e di grandi attenzioni

Se ognuno di noi la cura, la rispetta e la soccorre

Di nuovo si tornerà a respirare a pieni polmoni.

Maria Rosa Bernasconi