Giornata Mondiale della Salute Mentale. RSA, RSD: acronimi dolorosi

Neppure sotto tortura rivelerò il perché di questa

Esperienza terribile e molto di più che devastante

Ancora mi chiedo come sia potuta accadere e resta

Sempre la ferita che sarà difficilmente rimarginante.

La vecchiaia, altro non è che una bestiaccia brutta

Hai voglia d’indorarla con pillole di saggezza ritrite

Al pari di un vulcano che fuoco, lava e lapilli erutta

Niente miracolose cure né il baratto con altre vite.

Se nella testa un corto circuito ha bruciato l’impianto

I fili non si possono riparare ché si sono fulminati

Occhi spenti, frasi senza senso, urla senza pianto

Non autosufficienti, sulle carrozzine sono ingabbiati.

L’inquinamento acustico alle tre, alle quattro di notte

Per cambio igienico, le luci accese, è traumatizzante

I campanelli che suonano, e tutte le aiutanze ridotte

Minano l’equilibrio di chi il cervello l’ha funzionante.

“Gli ospiti” neppure si rendono conto della loro vita

Ripetono fino allo sfinimento sempre le stesse cose

Straziata e impotente vivi questa via crucis infinita

Davvero pochi gli svaghi in quel giardino senza rose.

Personale tutto straniero e per l’ora d’aria le badanti

Dicono che certi lavori i connazionali più non li fanno

Sordi, ciechi, disabili, le urla e il delirio di sguaiati canti

Retta mensile altissima! I senza reddito come faranno?

Sono davvero poche le persone col ben dell’intelletto

Genitori, mogli, mariti, figli, preoccupati e rassegnati

A gambe all’aria il sogno, cancellato è ogni progetto

Ma il cielo ha preferenze? C’è da rimanere scioccati.

La crudeltà di certe malattie è difficile da accettare

È pari a un pugno nello stomaco sferrato ogni giorno

In questa valle di lacrime pare impossibile continuare

Il viaggio è di sola andata senza il biglietto di ritorno.

All’inizio facevo fatica a guardarli, era troppo doloroso

Fissavo un punto vago, gli occhi coperti da lenti scure

Chissà come si riesce ad essere così tanto coraggioso

Da cacciare i demoni che nella testa instillano le paure.

In un mondo agonizzante forse loro soffrono di meno

“Da quanto tempo sei ospite?” Chiedo con un filo di fiato

“Non lo so, sono svenuta” dice, lo sguardo è quasi sereno

“Al risveglio ero qui”. Marito morto da due anni l’ha scordato.

Mi sono molto affezionata a D. una persona speciale

Era l’unica in carrozzina ad avere il codice di uscita

Che si era innamorata, ricambiata, di un uomo vitale

Ma che il destino avverso l’aveva ancor di più colpita.

Le nozze, già fissate per settembre, al dito l’anello

Ma quel dì di maggio lui non rispose al solito saluto

Il capo reclinato, pareva dormisse su quello sgabello

Non oso immaginare lo strazio di quel suo urlo muto.

Contagiata da una tosse che mi toglieva il respiro

Consolavo una lucida novantenne che s’incolpava

Difficile chiudere gli occhi e dormire come un ghiro

Solo l’aria condizionata giorno e notte l’afa alleviava.

I giorni passavano, ma un mese non dura un istante

Tanti, troppi i disagi che mi è difficile raccontare

Credevo fosse più facile abituarsi seduta stante

Ma le macchie d’olio sull’acqua non possono annegare.

Cosa strana è che collego a quei giorni ogni mia ora

Mai dimenticherò quei volti e quello sguardo stranito

Forse troverò il coraggio di una visita, ma non ancora

E qui, dolersi del proprio stato, è veramente inaudito.

Ma poi mi ritornano in mente di mia sorella le parole

Più grande di quattordici anni, a trentotto paralizzata

Emorragia cerebrale, poi altri quindici, e la frase che duole

“Meglio un tumore terminale di questa vita svuotata”.

Beati quelli che nel sonno varcano l’ultima soglia

O che sino all’estremo istante parlano con i loro cari

Le ho tenuto la mano accarezzandola, a mia madre sveglia

Poi dagli occhi chiusi una lacrima, e la sua luce su altri altari.

Maria Rosa Bernasconi