Giornata Mondiale della Poesia a cura dell’Associazione Culturale “San Ginesio” di San Ginesio (MC)

L’Associazione Culturale “San Ginesio” e il Centro di Lettura “Arturo Piatti” di San Ginesio (MC), nelle persone degli organizzatori Rita Bompadre e Matteo Marangoni, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2026, presentano all’interno della pagina social https://www.facebook.com/centroletturaarturopiatti – una lettura poetica dello scrittore, poeta e psichiatra italiano Mario Tobino, “noto per aver raccontato la follia e l’esperienza umana con profonda umanità” (online al partire dal 21 Marzo 2026).

Il Presidente

Alba Piatti

Associazione Culturale “San Ginesio”

“Immagine: Mario Tobino (Pubblico dominio)”

Foto di Sergio Del Grande