Giornata Mondiale del Tango

È lui: il Tango! Il ballo più sensuale in assoluto

Da brividi la musica che ne accompagna i passi

Nella giornata dedicata pare giusto il bel tributo

Non si resta insensibili, e non serve calare gli assi.

Non è solo un ballo, è un preliminare d’amore

Corpi avvinghiati l’un l’altro da togliere il respiro

L’intensità emotiva e mentale scatenano il furore

La passione è travolgente, seduzione ad ogni giro.

Cultura dell’abbraccio, del ritmo, della memoria

È molto di più di una danza, è una forma d’arte

E non servono spiegazioni né capacità oratoria

Ogni tango è differente, ché la regola sovverte.

“La Cumparsita” è la canzone di tango più famosa

È in assoluto la melodia più registrata al mondo

Proprio su quelle note ho imparato le figure e la posa

Da mia sorella Olga, brava “tanguera” a tutto tondo.

Unione, contatto, pulsazione, intimità, magia vera

È il nome di un linguaggio che si parla senza voce

Equilibrio tra dare e ricevere, controllo e libertà fiera

Di chi danza, di chi ascolta, di chi ricorda, di fiume foce.

Sapersi ascoltare, rispondere agli impulsi dell’altro

Su un gioco di fiducia reciproca quella dei ballerini

È trasgressione e per questo attraente e fa centro

Nessuna coreografia serve all’urlo nudo, e t’inchini.

Un ballo che non dimentica mai da dove è venuto

L’Argentina dei sobborghi è la sua patria indiscussa

La storia di un popolo, la sopravvivenza, dolore acuto

Lingua di resistenza, ogni figura pulsa, la vita bussa.

“Amo il tango e da giovane lo ballavo spesso” citato

Le parole di Papa Francesco, il pontefice argentino

Lui, ancora e sempre nei nostri cuori indimenticato

Unirlo al tango è sacro e non profano: l’umano divino!

Maria Rosa Bernasconi

“Non c’è possibilità di errore nel tango, Dana, non è

come la vita: è più semplice! Per questo il tango è

così bello: commetti uno sbaglio, ma non è mai

irreparabile, seguiti a ballare! Perché non ti butti?

Vuoi provare?”

(Scent of a woman – Profumo di donna)