Giornata Mondiale del Malato| di Maria Rosa Bernasconi

L’unico desiderio del malato è di guarire

La salute vale al mondo più di ori e onori

Ché nella malattia di niente si può gioire

Sorte infelice è dipendere a vita dai dottori.

Il peso della malattia è un macigno sopra il cuore

Ci si chiede disperati perché mai sia capitato

Chi ha fede trova conforto nella parola del Signore

Dov’è dolore e sofferenza non è posto privilegiato.

Si passa dalla paura di morire alla rabbia

Nell’affrontare la difficoltà del cambiamento

In un istante muta la vita che ci ingabbia

Futuro che va in fumo, panico e smarrimento.

Senso di colpa, sintomi depressivi, incredulità

Viene rimossa la naturale gioia di vivere

Momenti amari e sensazione di irrealtà

Pure si spera in un miracolo in cui credere.

Il destino può travolgere in modo umiliante

Facile isolarsi, profondo disagio della situazione

E benché le battaglie da affrontare siano tante

Bisogna lottare con coraggio e determinazione.

Nella malattia si dà alle cose un diverso valore

Difficoltà è convivere con i problemi reali

Ci si vergogna a chiedere aiuto per pudore

Il corpo e l’anima feriti nelle funzioni vitali.

Conforto ai pazienti di quest’Italia malata

In attesa sulle barelle per giorni in corridoio

La corruzione e il malaffare l’hanno rovinata

Con la politica dei tagli effetto mattatoio.

Maria Rosa Bernasconi