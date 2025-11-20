Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Per loro è il gioco il cibo quello vero
La fanciullezza la loro età più bella
Non i ”giochetti” di chi credon sincero
E macchia la purezza con una caramella.
Gli autori di questi atti osceni
A volte son persone conosciute
Amici oppur parenti coi volti più sereni
Azioni che l’età non le ha riconosciute.
Genitori violenti, bambini maltrattati
Gli orrori spesso accadono in famiglia
Bambini-pacco che vengon consegnati
Che sfruttano una bimba magari loro figlia.
La povertà favorisce l’abuso sui minori
Vittime innocenti di tanta sofferenza
Segreto è il pianto che tengono nei cuori
Sguardi impauriti nell’assoluta indifferenza.
Indistinto confine tra bene e male
Con costrizioni poi a non parlare
Gravi ripercussioni, fardello senza eguale
Che nella loro vita potranno anche imitare.
Macchiar l’infanzia vestita di candore
La frode più perversa pel fanciullo
E’ negazione d’innocenza e di pudore
Vittima sacrificale, l’oggetto per un bullo.
L’abuso fisico già lascia brutti segni
Ma quello psicologico è letale
Gli effetti negativi li consegni
A un’esistenza che più sarà normale.
Difficile ricostruir ciò che si è rotto
Fragile vetro andato in mille pezzi
I cocci sono sparsi dappertutto
Così sarà la vita dei ragazzi.
Ho visto il disegno d’un bambino abusato
Non c’erano occhi, non c’erano mani
L’uomo cattivo così l’ha immaginato
Brutti ricordi che non spariran domani.
Maria Rosa Bernasconi