Giornata contro il bullismo e cyberbullismo

“Scansati dal motorino”

“Dammi casco e portafoglio”

Al semaforo un mattino

Quel bastardo urlò a mio figlio.

Si mischiano fra gli studenti

Davanti a scuola sul portone

Con il coltello già tra i denti

Presto entrano in azione.

C’è chi inizia un po’ per caso

Strappo della catenina

Poi dal branco vien persuaso

Di tentare la rapina.

Mazze in mano in farmacia

E non solo quand’è notte

In città e in periferia

Dai l’incasso o sono botte.

Delinquenti brufolosi

Bocca che puzza ancora di latte

Pestaggi a sangue, violenze e soprusi

E non rischian neppur le manette.

Perenne assenza dalla scuola

Odiano tutti per ignoranza e bullismo

La lezione pratica è una sola

Atti incendiari e vandalismo.

Per giubbotti griffati è sfrenata passione

Cellulari, smartphone, tecnologici oggetti

Rigorosamente di ultima generazione

L’esibizione poi li fa sentire perfetti.

Ragazzini che rubano in casa

Gioielli di famiglia ai genitori

Per la droga fan tabula rasa

A loro volta saran spacciatori.

Una vera calamità sociale

Pretendono il pizzo su tutto

“L’ascensore no! Utilizza le scale”

“Altrimenti paga” ordina il farabutto.

Picchiano selvaggiamente

Coetanei, barboni ed ebrei

Terrorizzano incessantemente

“Arancia Meccanica” specie coi gay.

Derisione, umiliazione

Non vengono denunciati per paura

Minacce, ricatti, estorsione

Agli errori mai fare abiura.

I balordi le chiamano bravate

Fatte solo per divertirsi

Sui social poi vengono postate

Più non sanno cosa inventarsi.

Il bullismo trova nella tecnologia un alleato

Fare online ciò che non si fa nella vita reale

Ansia, depressione, suicidio del bullizzato

“Una violazione dei diritti umani” senza eguale.

Maria Rosa Bernasconi