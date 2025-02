“Frequenze Rétro”: lo spettacolo del Circolo Artistico Città di Palermo

Circolo Articolo Città di Palermo. Lo spettacolo Frequenze Rétro per la Stagione Concertisitca curata dalla nota artista Elvira Maiorca Italiano. Mercoledì 19 febbraio, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza lo spettacolo Frequenze Rétro, mercoledì 19 febbraio alle ore 19:30, un concerto curato dalla Prof.ssa Elvira Maiorca Italiano che di recente ha realizzato, sempre al Circolo Artistico, un grande evento per festeggiare il compleanno alla presenza di personalità del mondo della cultura e dell’arte, esibendosi con i propri allievi e regalando momenti di commozione ed emozioni per aver dedicato una intera vita al mondo della musica.

Continuano così le attività concertistiche al Circolo con un altro momento in musica davvero speciale, pensato per regalare riflessione e profondità attraverso arte, musica e parole. Grazie alla direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Frequenze Rétro nato a Palermo nel 2007, questo quartetto acustico a corde si ispira al jazz manouche, genere nato nei primi del ‘900 e reso celebre da Django Reinhardt. Con il tempo, il gruppo ha arricchito il proprio stile, fondendo sonorità jazz con brani della tradizione italiana e internazionale, fino ad arrivare alla composizione di brani inediti, conquistando palchi prestigiosi in tutta Italia, esibendosi in jazz club, teatri, festival e piazze.

Valeria Graziani – Voce

Maurizio Crivello – Chitarra

Diego Tarantino – Contrabbasso

Anthony Reina – Batteria

Durante il concerto, ci faranno viaggiare tra atmosfere swing, jazz e melodie senza tempo, con brani celebri come Puttin’ on the Ritz, La vie en rose, Route 66, O sole mio e tanti altri.

Dopo lo spettacolo, la serata proseguirà con una deliziosa cena servita al tavolo:

Rigatoni al ragù

Spiedini di carne mista e patate

Dessert della casa

Circolo Artistico, Viale Margherita di Savoia 101, Mondello (PA)

Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5

Info e prenotazioni:

WhatsApp 380 908 7129 opp.

Domenico Ruisi 347 677 3311