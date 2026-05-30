Francesco Giannola: Lo studio del pittore come microcosmo dell’arte universale

Sorgente antica (2026), realizzata da don Francesco Giannola, si offre all’osservatore come un campo visivo di straordinaria densità semantica: un dipinto che si potrebbe definire, con termine caro alla tradizione manierista, un’opera d’arte totale, o meglio, una summa pittorica.

La tela mette in scena uno spazio di confine (lo studio del pittore) in cui il tempo si contrae e si dilata simultaneamente, accogliendo in sé la grande tradizione della pittura europea e la vitalità del presente. Giannola costruisce un’immagine che è al contempo autoritratto culturale, omaggio alla storia dell’arte e dichiarazione di poetica.

La composizione si articola su una serie di piani sovrapposti e intrecciati: in alto a sinistra campeggia una riproduzione di un dipinto antico di soggetto sacro (la Caritas Romana con riferimento all’iconografia classica di Cimone e Pero, la figlia che allatta il padre morente in carcere) ; al centro, alcune carte e disegni sono appoggiati alla parete; in primo piano a sinistra si trovano una tavolozza, frutta (melagrane) e una sfera riflettente; a destra emerge il volto di una giovane donna incoronata di fiori, sul cui volto una colomba bianca posa le ali; in basso a destra si intravede un paesaggio con ruderi. Ogni elemento è portatore di un significato che va ben oltre la mera descrizione realistica.

Il registro inferiore sinistro del dipinto è chiaramente tributario della grande tradizione della natura morta fiamminga e italiana del Seicento. La melagrana, con la sua buccia rossastra e i chicchi lucenti, richiama direttamente la pittura di Francesco Zurbarán e di Jan Davidsz de Heem, dove gli oggetti quotidiani erano investiti di un’aura simbolica e quasi liturgica. La tavolozza da pittore, posizionata accanto alla frutta, introduce la dimensione autobiografica e metapittorica: non siamo di fronte a una semplice vanitas, ma a una riflessione sull’atto stesso del dipingere come attività che trasforma la materia in spirito.

La sfera metallica riflettente, elemento di assoluta pregnanza iconografica, rimanda esplicitamente a uno dei capolavori della pittura fiamminga: il Ritratto dei coniugi Arnolfini (1434) di Jan van Eyck, dove lo specchio convesso catturava non solo i protagonisti ma l’intero spazio della stanza, diventando metafora dell’occhio onnisciente del pittore. In Giannola, la sfera riflette la figura di un uomo (l’artista stesso), attualizzando questa riflessione sull’identità del creatore e sul suo rapporto con lo spazio della rappresentazione. Il gesto è colto, programmatico: si tratta di un autoritratto obliquo, filtrato dal medium riflettente che ha precedenti illustri anche nel Velázquez de Las Meninas (1656) e nel Parmigianino dell’Autoritratto nello specchio convesso (1524 circa).

Le carte e i manoscritti appesi alla parete, con i loro disegni a penna e le scritte in inchiostro, evocano il mondo del cabinet de curiosités rinascimentale e la dimensione del collezionismo erudito. Sono fogli che sembrano provenire da archivi di bottega, da taccuini di studio, da quella tradizione del disegno preparatorio che va da Leonardo a Raffaello, da Michelangelo a Dürer. La loro presenza nello studio del pittore contemporaneo configura un dialogo trans-storico: il passato non è musealizzato, ma vivo, consultabile, attivo.

Al di sopra di questo insieme campeggia, su fondo scuro, un dipinto di soggetto sacro: due figure, verosimilmente una scena di devozione mariana o di incontro tra due santi, rese con i panneggi ampi e le tonalità calde tipiche della pittura devozionale italiana del XVI-XVII secolo. La qualità del dettaglio rimanda alla tradizione post-tridentina, alla pittura emiliana di Guercino o al naturalismo caravaggesco filtrato attraverso i seguaci meridionali. La presenza di questo quadro nel quadro non è decorativa: è un gesto programmatico con cui Giannola iscrive la propria opera in una genealogia precisa, affermando l’appartenenza a una tradizione che è sacra, nel senso etimologico del termine, ossia separata, consacrata, inviolabile.

La tradizione del quadro nel quadro (Bild im Bild) ha una lunga storia nella pittura europea, da Vermeer a Velázquez, da Manet a Picasso. In Giannola questa tecnica assume una valenza epistemologica: l’opera d’arte antica è un testo che il pittore contemporaneo cita, interpreta e trasforma. È il meccanismo dell’intertestualità visiva teorizzato da Michael Baxandall nel suo concetto di period eye: ogni dipinto porta in sé le tracce dei dipinti precedenti e la competenza del fruitore sta nel riconoscere e decodificare queste tracce.

La protagonista iconica del dipinto è la giovane donna che emerge dall’angolo destro della composizione: bellissima, dai capelli scuri che ricadono sulle spalle, cinta da una corona floreale di rose e fiori campestri. Il suo sguardo è intenso, diretto, carico di consapevolezza. Sul suo volto, quasi a coprirle un occhio, una colomba bianca si posa in volo, le ali spiegate in una forma che ricorda quella di una croce o di un’aureola. Alle sue spalle un grande ventaglio rosso funge da sfondo cromatico, conferendo alla figura una qualità quasi iconica, un tondo rinascimentale laicizzato.

L’iconografia della corona floreale rimanda a una pluralità di tradizioni. In primo luogo, alla figura allegorica della Primavera, sia nella versione botticelliana delle Grazie che ricevono i fiori di Zefiro nella Primavera degli Uffizi (1482) sia nella lunga tradizione della poesia lirica italiana che vede nella donna inghirlandata di fiori il simbolo della bellezza naturale e dell’amore. In secondo luogo, la corona di fiori rimanda alla tradizione cristiana della corona di gloria, dell’Incoronazione della Vergine, dove Maria è incoronata di stelle o di fiori come Regina del Cielo.

La colomba che si posa sul viso della donna è l’elemento di maggiore densità iconologica dell’intera composizione. Nella tradizione cristiana, la colomba è il simbolo dello Spirito Santo fin dall’episodio del Battesimo di Cristo, dove lo Spirito discende su Gesù in forma di colomba (Mt 3,16). Ma la colomba è anche il simbolo della pace, nella tradizione biblica del diluvio universale e dell’ispirazione artistica: nell’iconografia classica, le Muse erano spesso accompagnate da uccelli bianchi. Giannola sovrappone questi strati semantici con straordinaria eleganza: la donna è al contempo musa, ispirazione, pace e grazia divina. La luce calda quasi abbagliante emanata dalla colomba, ha chiari rimandi alla tradizione dell’iconografia sacra, all’aureola, alla mandorla luminosa dei Pantocratore medievali.

Nell’angolo inferiore destro si apre, come una finestra o una visione, un paesaggio con ruderi: un albero spoglio dai rami sottili, rovine architettoniche, un cielo luminoso. Questo elemento richiama direttamente la tradizione del paesaggio con rovine che ha avuto il suo momento apicale nel Settecento europeo, tra il Grand Tour, Piranesi e la sensibilità romantica. Le rovine, nella tradizione iconografica sono il simbolo del Tempo che tutto consuma, della vanità delle glorie umane (Sic transit gloria mundi) ma anche, nella tradizione cristiana, della vecchia legge che cede alla nuova, dell’Antico Testamento che si apre al Nuovo.

In Giannola, il paesaggio con ruderi è collocato accanto alla figura della donna-musa, creando un contrappunto dialettico tra la bellezza viva e feconda e il disfacimento del tempo. Questa tensione tra vita e morte, tra fioritura e decadenza, è uno dei topoi fondamentali della grande pittura europea, da Poussin (Et in Arcadia ego) a Friedrich. L’albero spoglio, poi, ha una valenza simbolica pluristratificata: nella tradizione cristiana l’albero è l’Arbor vitae, l’albero della vita e della morte, mentre nella tradizione pittoresca il ramo nudo è segno di malinconia e di riflessione sul tempo.

Se la lettura iconografica si occupa di identificare i singoli elementi e le loro tradizioni di riferimento, la lettura iconologica, secondo il metodo inaugurato da Erwin Panofsky, mira a cogliere il significato profondo dell’opera, il suo contenuto essenziale, ciò che l’immagine dice al di là di ciò che mostra. In questa prospettiva, l’opera di Giannola si rivela essere una riflessione profonda sul ruolo del pittore nel mondo contemporaneo e sul rapporto tra arte, tradizione e ispirazione.

Il centro invisibile ma pulsante di tutta la composizione è lo studio del pittore: uno spazio mentale prima ancora che fisico, in cui convergono il passato (il dipinto antico, le carte, le mappe), il presente (i pennelli, la tavolozza, la figura vivente) e il futuro implicito nell’opera che sta per nascere. Questo spazio è lo spazio della mediazione tra il tempo e l’eternità, tra la materia e lo spirito. Il pittore, presente nell’immagine solo come riflesso nella sfera, come traccia indiretta è colui che media tra questi piani: raccoglie la tradizione, si nutre dell’ispirazione, trasforma il tutto in forma visibile.

La colomba che scende sul viso della donna conferisce all’intera scena una dimensione quasi sacra, quasi rivelativa. L’ispirazione artistica viene presentata come qualcosa che viene dall’alto, che non è interamente nelle mani dell’artista, che è dono e grazia prima ancora che tecnica e mestiere. In questo senso Giannola si inscrive in una tradizione teologica dell’arte, dal Vasari che parlava di terribilità divina a Bernini che vedeva nell’arte un mezzo per avvicinarsi a Dio e la aggiorna in chiave contemporanea, senza cedere alla tentazione di un’arte meramente autoreferenziale.

La melagrana, infine, merita una lettura conclusiva. Nella tradizione iconografica cristiana, la melagrana è attributo della Madonna (compare spesso nel Bambino Gesù in braccio alla Vergine, come nella Madonna della melagrana di Botticelli (1487) e simbolo della resurrezione e dell’abbondanza. Ma nella tradizione greca classica è anche il frutto di Persefone, simbolo del ciclo stagionale, della morte e del ritorno alla vita. Ancora una volta, Giannola sovrappone i due codici, pagano e cristiano, in una sintesi che è propria della grande tradizione umanistica italiana.

L’opera di Francesco Giannola qui analizzata è un documento pittorico di rara complessità e di grande coerenza culturale. L’artista dimostra una padronanza tecnica che si esercita nella costruzione di una superficie pittorica ricca, vibrante, capace di reggere la molteplicità dei rimandi senza cedere alla confusione o all’eccesso decorativo. La sua è una pittura colta, nel senso più alto del termine: una pittura che conosce la propria storia e la abita con libertà.

Ciò che più colpisce, tuttavia, non è la mera erudizione iconografica, che pure è notevole, ma la capacità di Giannola di fare di questa erudizione qualcosa di vivo, di emotivamente presente. L’opera non è un esercizio accademico: è una dichiarazione di fede nell’arte come luogo di incontro tra l’umano e il divino, tra il passato e il presente, tra la bellezza visibile e la verità invisibile. In un’epoca in cui l’arte contemporanea ha spesso smarrito il senso della tradizione e della trascendenza, Giannola propone un percorso alternativo e coraggioso: quello di una modernità che non rinnega le proprie radici, ma le interroga, le trasforma e le trasmette.

È, in definitiva, un’opera che chiede tempo e silenzio: il tempo necessario per attraversarne i molteplici strati di significato, il silenzio necessario per lasciarsi raggiungere dalla luce che emana dalla colomba sul viso della donna. Un’opera, si potrebbe dire con Rilke, davanti alla quale occorre «cambiare la propria vita».

Riferimenti teorici e iconografici:

Erwin Panofsky, Studi di iconologia (1939);

E.H. Gombrich, Immagini simboliche (1972);

Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy (1972);

Rainer Maria Rilke, Neue Gedichte (1907-1908);

Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550/1568).

Giusy Pellegrino