Un tocco siciliano alla Paris Fashion Week con l’hair stylist Francesco Cospolici

A Parigi è tempo di Fashion Week: la capitale francese ospita dal 3 all’11 marzo presentazioni e sfilate delle collezioni Autunno/Inverno 2025-26 e, nel dietro le quinte a contribuire al look delle modelle, c’è anche l’hair stylist palermitano Francesco Cospolici, chiamato insieme a parte del suo staff dal marchio Beautick, che ha sede in via Monte di Pietà, 19 a Milano e che opera nel mondo del lusso e del fashion.

Francescco Cospolici nel dietro le quinte della Paris Fashion Week





“Una grandissima emozione – racconta Francesco Cospolici – ed io non sono davvero alla mia prima sfilata, ma Parigi è unica! Sono stato convocato dal marchio Beautick per i prossimi tre anni per le loro iniziative da Milano, a Venezia a New York, a Los Angeles, a Cannes. Considero un punto di arrivo della mia carriera il fatto di essere riuscito ad inserirmi in un circuito internazionale di bellezza. Io sono solo il veterano ma con me ci sarà sempre il mio staff del salone di via Marconi che ringrazio. In questa occasione c’è con me Cisko Urso, uno dei miei collaboratori storici”.

Il lavoro del parrucchiere palermitano Francesco Cospolici e del suo staff alla Paris Fashion Week consiste nel raggiungere le varie location dove sono richieste le loro prestazioni dai vari brand, in occasione delle sfilate. “Ieri siamo stati a Place de la République per il fashion designer parigino Victor Weinsanto – spiega – per cui abbiamo creato acconciature, posticci e parrucche enormi. Lo stile del marchio, fondato nel 2020 ha scelto per la passerella la tendenza della riga centrale e capelli lunghissimi. Oggi, saremo impegnati nella sfilata di Pressiat, il brand no gender, chic, provocatorio e moderno, fondato da Vincent Garnier Pressiat. Ogni mattina riceviamo le indicazioni per il giorno successivo. Il clima è frizzante non solo per il freddo ma per l’energia che la città sprigiona in queste giornate dedicate alla Fashion Week“.

“Ho iniziato la mia carriera nel back stage di Donna sotto le stelle, la sfilata che si svolgeva a Roma a piazza di Spagna negli anni Novanta – ricorda Francesco Cospolici -. Quindi Milano Collezioni, e poi Mediaset con “Buona Domenica” e in Rai, a “Domenica In”. Ho avuto la fortuna di essere scelto da Dolce & Gabbana per delle campagne moda e dal marchio The Bridge. Le ultime esperienze sono state a Venezia, al Festival del Cinema. Adesso, mi trovo nella capitale mondiale della moda, più maturo ma sempre entusiasta del mio lavoro e con l’obbiettivo principale di far crescere e lanciare il mio personale in questo mondo fantastico”.